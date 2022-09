Marché de l’occasion : ce qui est rare est cher

La fin de l’année s’annonce difficile pour les vendeurs professionnels ainsi que pour les acheteurs de véhicules d’occasion. Pour les premiers, comme l’annoncent les données fournies par Le Parking, l’offre continue à se raréfier. Établis sur 5 pays (Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie), ces chiffres font état de 2 994 626 voitures particulières proposées à la vente, soit une baisse de 3,8 % par rapport au mois d’août. Dans l’Hexagone, la chute est encore plus brutale puisqu’elle atteint -10 %, avec 706 269 unités.

En toute logique, les étiquettes prix continuent donc à gonfler. En moyenne, sur un mois, cette inflation est de 4,4 %, avec un prix de vente moyen de 21 155 €, et même de 27 324 € si on ne considère que les vendeurs professionnels. Là encore, les disparités sont importantes d’un pays à l’autre. Les pros espagnols et allemands se montrent les plus mesurés avec, respectivement, des hausses de 1,5 % et 1,7 %. Dans ce même périmètre, la France atteint + 4,1 %. Mais les plus gourmands de tous sont les particuliers tricolores puisqu’ils ont carrément augmenté leurs prix de vente de 12,1 %. Rappelons qu’il s’agit d’une hausse mensuelle, et non annuelle.

Le prix de vente moyen dans les 5 pays étudiés par Le Parking est, rappelons-le, de 21 155 €. En septembre 2021, il était de 17 680 €, soit une hausse spectaculaire de 20 % en seulement une année.