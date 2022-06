Moins de véhicules d’occasion disponibles à la vente

Au 15 juin dernier, 3 203 903 annonces de véhicules d’occasion étaient en ligne dans les 5 principaux marchés d’Europe de l’ouest (Allemagne, Belgique, Espagne, France et Italie). Ce chiffre recoupe 3 036 662 voitures particulières et 167 241 véhicules utilitaires, et représente une baisse de 1,4 % par rapport à la précédente étude.

Le nombre de voitures disponibles en France chute assez lourdement, avec 793 325 unités, soit -2,4 %. La situation est toutefois pire en Espagne, avec -7,1 % (375 336 autos proposées). À l’opposé, l’Allemagne est le seul pays de ce club des cinq où le nombre d’annonces est en progression : les 1 323 484 autos en vente représentent une hausse de 0,8 %.

Que les stocks s’assèchent à quelques jours de la très estivale n’a rien de surprenant. Comme chaque année, de nombreux automobilistes souhaitent changer de voiture avant de partir en vacances et, faute d’autos neuves disponibles, leur choix s’oriente encore plus massivement que d’habitude vers la seconde main.

Cette forte demande permet aux prix de vente de continuer à augmenter. En France, l’inflation a été de 2,8 % dans l’Hexagone. Un chiffre plus élevé que chez tous nos voisins où la hausse moyenne des prix est de 1,8 %.