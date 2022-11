Marché de l'occasion : les prix continuent de s'envoler

C’est un effet de bascule bien connu, moins le volume est important, plus le prix gonfle. La rareté des véhicules à vendre, aussi bien dans le neuf que sur le marché de l’occasion fait exploser les tarifs.

Avec une hausse constatée depuis maintenant plusieurs mois, le prix des véhicules d’occasion vient de franchir un nouveau cap ces derniers mois avec, selon le baromètre Autoviza, basé sur les annonces déposées sur le site de lacentrale.fr, des tarifs moyens de 22 356 € sur les dix premiers mois de 2022 pour les véhicules de moins de huit ans. Une augmentation de 13,7 % par rapport à 2021 qui s’accentue encore ces dernières semaines, avec un prix moyen qui a atteint 24 200 € en octobre pour cette même catégorie de véhicules.

L’inflation des tarifs des véhicules d’occasion, qui se vérifie aussi bien sur le marché auto que sur celui des deux-roues, est une des conséquences des difficultés rencontrées par les marques pour alimenter leurs concessionnaires, qui ne manquent pourtant pas de commandes.

De nombreux clients, lassés de devoir attendre plusieurs mois un véhicule neuf se sont également décidés à acquérir un véhicule d’occasion, alors même que le marché de l’occasion est en manque criant de produits.

La baisse du nombre de véhicules neufs arrivés dans le circuit depuis maintenant plus de deux ans contribue aussi à raréfier les véhicules d’occasion. Ainsi les transactions sur le marché de l’occasion sont en baisse de 13 % depuis le début de l’année, quand dans le même temps, les prix s’envolent, avec une hausse de 22,6 % des tarifs des véhicules ayant entre 6 et 8 ans, alors que les véhicules de moins d’un an ont vu leurs tarifs augmenter de 12 %.

Du côté des particuliers, le prix moyen auquel ils proposent leur véhicule a également bondi de 21,7 % en un an, rejoignant quasiment les tarifs des véhicules d’occasion proposés par les professionnels.