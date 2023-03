Marché de l’occasion : les pros en mauvaise posture

Le mois passé, seulement 35 % des voitures d’occasion ayant changé de mains ont été vendus par un professionnel. C’est ce que révèlent les données fournies par AAA Data. Le nombre de leurs transactions a ainsi baissé de 9,3 %, alors que le marché global enregistrait un repli de 6,6 %. Les échanges entre particuliers ont, pour leur part, chuté de "seulement" 5,1 %.

Cette chute s’explique principalement par le repli des ventes des voitures de moins de 5 ans, un marché qui représente traditionnellement la plus grosse part du gâteau pour les pros. Dans le détail, ces derniers enregistrent un gadin de 19,8 % sur les moins de 6 mois, de 26,6 % sur les 6 à 12 mois, de 17,8 % sur les 2 à 4 ans et de 6,9 % sur les 4 à 5 ans. Seuls les modèles âgés de 1 à 2 ans s’en sortent, avec une progression de 3,6 %, à 13 025 unités.

Alors que les stocks reprennent, un peu, du poil de la bête, ces mauvais chiffres peuvent surprendre. Ils s’expliquent sans doute par la hausse importante des prix enregistrée depuis plus d’une année. De nombreux clients sont donc probablement contraints de porter leur choix sur des véhicules plus âgés que par le passé. L'offre des professionnels manque probablement aussi d’adéquation avec la demande. Ainsi, si l’on regarde les ventes par type de motorisation, on s’aperçoit que seuls les hybrides voient leurs volumes progresser, de 12,6 %, en février. Mais les professionnels profitent peu de ce rebond, avec seulement + 5,7 % relevés sur ces modèles.