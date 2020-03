Maserati reporte la présentation de la MC20

En 2020, Maserati va prendre un nouveau départ. Mais la relance aura un petit retard à l'allumage. La firme au Trident a en effet annulé l'événement qui était prévu en mai à Modène, le fief de la marque. La raison, vous vous en doutez, est l'épidémie de Covid-19, qui touche durement l'Europe, et plus particulièrement l'Italie.

Maserati préfère donc jouer la prudence et a décidé de décaler son événement "The Way Forward". Il aura lieu en septembre. Le moment fort de cette présentation doit être la révélation de la MC20, la nouvelle supercar du Trident, dont les premières images d'un prototype à la forme définitive venaient d'être publiées par le constructeur.

La MC20 attendra donc la rentrée pour se montrer. Ce sera le porte-drapeau du nouveau Maserati, qui va ensuite enchaîner les lancements. En 2021, l'italien proposera les nouvelles GranTurismo et GranCabrio, qui seront dotées d'une motorisation 100 % électrique. Les Ghibli et Levante doivent être restylées, avec notamment l'arrivée d'une mécanique hybride rechargeable pour la berline.

Plusieurs constructeurs sont en train de revoir leur plan de communication à cause de la pandémie. Ford devait par exemple dévoiler cette semaine le Bronco, une présentation qui a donc été reportée.