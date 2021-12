Max Verstappen met en vente sa Honda Civic Type R

À l’issue d'une dernière course folle, voire d'un ultime tour fou, Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1. Et dans la foulée de cette saison dingue, le Néerlandais a décidé de vendre sa voiture. Pas sa RedBull bien sûr, mais un de ses modèles personnels, une Honda Civic Type R.

Max Verstappen a utilisé sa compacte sportive pour ses déplacements durant la saison. Mis en circulation en 2018, le modèle, de couleur blanche, affiche d'ailleurs un sacré kilométrage, avec 58 048 km au compteur.

Le véhicule sera vendu sur la plateforme CarNext, un des partenaires du pilote. Le prix est de 33 333 €, en écho au numéro que Max Verstappen avait choisi jusqu'à cette année, le 33 (il a décidé de prendre le 1 réservé au champion en titre pour 2022).

La recette de la vente sera reversée à Wings for Life, une fondation à but non lucratif créée par Heinz Kinigadner, double champion du monde de motocross, et Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull, dans le but de trouver un remède aux lésions de la moelle épinière et à la paraplégie. CarNext indique que la vente se fera selon la règle du premier arrivé premier servi.

Si Max se sépare de ce modèle, c'est aussi parce qu'Honda quitte la Formule 1 à l'issue de cette saison. Du moins sur la forme, car sur le fond, le prochain moteur de Red Bull sera basé sur des éléments Honda, mais avec l'appellation Red Bull. De plus, une toute nouvelle Type R sera lancée en 2022.