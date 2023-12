Max Verstappen trop jeune pour conduire une Mercedes de location

Max Verstappen domine outrageusement la Formule 1 depuis l’année 2022 après avoir déjà triomphé sur le fil de Lewis Hamilton lors de la saison 2021. Agé de seulement 26 ans, le Néerlandais est en train de devenir l’un des meilleurs pilotes de tous les temps et, compte tenu du niveau actuel de sa Red Bull, pourrait bientôt décrocher d’autres titres et victoires. Au point de devenir un jour le pilote le plus titré de tous les temps dans la discipline reine du sport automobile ? Rien n’est impossible tant le fils de Jos Verstappen semble au sommet de son art.

Max Verstappen est également un très grand fan d’automobile, au même titre que Lewis Hamilton. Il y a quelques mois, d’ailleurs, on le voyait au volant de son Aston Martin Valkyrie personnelle sur une autoroute près de Monaco entre deux grands prix. Certains lui ont alors reproché d’avoir légèrement dépassé la limitation de vitesse et de « mettre les autres en danger », même s’il conduisait l’une des automobiles les plus performantes du monde à train de sénateur.

Trop jeune pour conduire une sportive deux fois moins puissante que sa Formule 1

Pilotant pour le simple plaisir à ses heures perdues (parfois avec son père), Max Verstappen ne manque jamais une occasion de passer derrière le volant d’une voiture sympa. Voilà pourquoi en arrivant à l’aéroport de Faro au Portugal, où il devait passer quelques jours avec ses amis (notamment sur le circuit de Portimao privatisé tout spécialement pour l’occasion), il a voulu louer une Mercedes-amg Gt disponible dans le parc de Sixt. Sans succès : quand les employés de la société ont vu qu’il n’avait que 26 ans, ils lui ont opposé une fin de non-recevoir. La police d’assurance de la location de ces puissantes routières impose en effet d’avoir 30 ans au minimum. Considéré dès lors comme un automobiliste manquant d’expérience, Max Verstappen a ainsi dû se reporter sur une BMW Série 5 plus tranquille !

Contacté par les journalistes du Sun, un porte-parole de Sixt a avoué que la société aurait dû faire une exception dans ce cas précis compte tenu de l’expérience du client en question. Ironie de la situation, l’histoire fait un peu de publicité pour l’AMG Gt fabriquée par le concurrent direct de l’écurie Red Bull en Formule 1. On se demande d’ailleurs comment Mercedes n’a pas profité de l’occasion pour faire un clin d’œil à cette situation rigolote dans une communication sur ses réseaux sociaux.