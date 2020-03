Mazda MX-30 : à partir de 33 900 €

Mazda aime ne rien faire comme les autres, et cela vaut aussi pour sa première auto électrique. Si la carrosserie SUV est tout sauf une originalité, les portes à ouverture antagoniste, le design et le choix de batteries plutôt compactes tranchent avec la tendance actuelle. Et désormais, nous connaissons les tarifs de cette auto qui, finalement, se montre relativement "accessible" face aux rares concurrents généralistes.

Les prix Mazda MX-30

Trois niveaux de finitions et une édition de lancement sont au programme. Le premier niveau, baptisé "MX-30", comporte de série les jantes 18 pouces, les phares LED, l'affichage tête haute, l'aide au stationnement avant/arrière, l'instrumentation numérique, l'écran tactile 7 pouces, Android Auto/Apple CarPlay, le simulateur de son de moteur thermique ou encore le régulateur adaptatif. Vous pouvez le constater, le niveau d'équipement est riche dès le premier niveau.

Le second, "Modern Confidence," propose de série les sièges tissu/simili cuir, le réglage électrique des sièges, les rétroviseurs rabattables automatiquement, le toit ouvrant électrique, la reconnaissance d'obstacles, la caméra 360°, les feux LED adaptatifs, le système audio Bose ou encore le volant chauffant et les inserts satinés sur montant. Le troisième niveau, vendu au même prix (37 800 €), se distingue simplement par la teinte de la sellerie.

Mazda propose par ailleurs une édition de lancement "First Edition" avec les sièges chauffants et réglables électriquement, la peinture métallisée, les montants de porte "piano black", les phares LED adaptatifs et le chioix de sellerie.

Finition MX-30 = 33 900€

Finition Modern Confidence = 37 800€

Finition Industrial Vintage = 37 800€

First Edition = 34 400€

Globalement, le MX-30 est bien placé, surtout face à un Kia e-Niro plus cher, et pas forcément aussi bien équipé. La petite différence de taille de batteries joue en faveur du coréen, mais de peu.