Mazda rappelle 5 000 véhicules dans l’Hexagone

Comme toujours, Mazda ne plaisante pas avec la fiabilité de ses autos. Aussi, lorsqu’un possible est problème est identifié, le constructeur n’hésite pas à remplacer toute la série de pièces pouvant montrer une faiblesse, comme c’est le cas avec les pompes à carburant basse pression de plus de 5 000 véhicules circulant en France. La turbine de cette pompe peut, en effet, se déformer et ainsi perturber l’arrivée du carburant jusqu’au moteur. Cette mauvaise alimentation peut empêcher le démarrage mais également entraîner un calage lorsque la voiture est en marche.

Une large partie de la gamme est concernée, sur des périodes de fabrication distinctes. Les Mazda 2 qui doivent repasser en atelier sont équipées des 1.5 SkyActiv-G 75 ch, 90 ch et 115 ch, et sont sorties de chaîne entre le 18 octobre 2017 et le 21 février 2020. Certains CX-3, équipés des 2.0 SkyActiv-G 120 ch, 121 ch et 150 ch, sont concernés s’ils ont été fabriqués entre le 23 avril 2018 et le 26 janvier 2019.

En ce qui concerne la Mazda 6, ce sont les variantes 2.0 SkyActiv-G 165 ch et 2.5 SkyActiv-G 194 ch, aussi bien berline que break, sorties d’usine entre les 6 avril et 5 décembre 2018 qui sont rappelées. Logiquement, le CX-5, qui reprend les mêmes blocs que la familiale, est également touché, sur sa période de production allant du 3 avril au 12 décembre 2018.

Même le roadster MX-5 est concerné par cette opération. La pompe à carburant des 1.5 SkyActiv-G 131 ch et 132 ch, et des 2.0 SkyActiv-G 160 ch et 184 ch fabriqués entre le 5 avril et le 30 octobre 2018 doit donc également être changée.