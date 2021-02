McLaren dévoile sa sportive hybride rechargeable

Les labels les plus prestigieux n'échappent pas à la marche forcée vers l'électrification. Avant le 100 % électrique, McLaren mise sur l'hybride rechargeable avec l'Artura. Celle-ci devient la nouvelle représentante de la famille d'entrée de gamme de McLaren, les Sport Series, prenant la relève des 540/570.

Avec ce modèle, tout est inédit. Même le moteur, puisque l'Artura ne reprend pas le V8 maison. À la place, il y a un nouveau V6 biturbo 3.0 litres de 585 ch. Il est associé à un bloc électrique de 95 ch. La puissance cumulée est donc de 680 ch. Le couple maxi est de 720 Nm. L'Artura atteint 330 km/h. Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes, 0 à 200 km/h en 8,3 secondes.

Comme la Ferrari SF90, l'Artura est donc une hybride rechargeable. Grâce à une batterie de 7,4 kWh, elle peut parcourir une trentaine de kilomètres en mode tout électrique ! De quoi faire fondre les émissions de CO2 pour l'homologation, les rejets annoncés en cycle mixte sont de 129 g/km. L'Artura échappe donc au malus !

Cela peut sembler beaucoup de CO2 pour un plug-in, mais il y a un gros moteur thermique et une petite batterie. McLaren a dû trouver le bon équilibre entre la taille de cette dernière et le poids de la voiture, un aspect qui n'a pas été négligé. L'Artura pèse 1 498 kg (avec fluides et 90 % du plein), restant ainsi plus légère que la GT. Le poids de la batterie est en partie compensé par le fait que le V6 est plus léger que l'ancien V8. L'auto reçoit une structure en carbone.

Ce qui est dommage, c'est que cette réinvention technique ne s'accompagne pas d'un renouveau esthétique. Visuellement, l'Artura est dans la lignée des dernières productions de la marque, avec des formes arrondies et une forte impression de déjà-vu. On retient tout de même les montants de toit flottants et les feux affinés au maximum. Comme toujours chez McLaren, la fonction l’emporte sur les formes.

L'habitacle surprend. Certes, il est assez minimaliste, grâce notamment à la présence d'un écran tactile 8 pouces en guise de console centrale. Mais la présentation est soignée, évoquant plus l'esprit GT que sportive dépouillée. Elle est quand même focalisée sur la conduite. D'ailleurs, l'instrumentation est couplée au volant (elle bouge avec) et intègre les boutons du sélecteur de mode de conduite sur ses côtés, que l'on atteint donc du bout des doigts sans lâcher le cerceau.

Les carnets de commandes sont ouverts, les livraisons commenceront au troisième trimestre 2021.