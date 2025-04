McLaren domine et Alpine sauve l'honneur à Bahrain

Les McLaren confirment leur statut de monoplaces favorites de la saison 2025 du championnat du monde de Formule 1. Après la victoire de Lando Norris lors de la première course puis celle de son coéquipier Oscar Piastri dans la seconde, le jeune Australien vient de signer sa deuxième victoire au Grand Prix de Bahrain après avoir dominé la course de bout en bout.

Moins à l’aise et pénalisé par sa qualification ratée, son coéquipier Lando Norris a sauvé les meubles en finissant troisième malgré une pénalité de 5 secondes pour avoir trop avancé sa monoplace sur la grille de départ. Le second à l’arrivée n’est autre que l’Anglais George Russell, qui a réussi à extraire toute la performance de sa Mercedes après avoir déjà signé une très belle qualification hier.

Max Verstappen n’a rien pu faire

Derrière, les Ferrari ont semblé plus en forme que lors du précédent Grand Prix du Japon même si Charles Leclerc a finalement manqué le podium (et termine juste devant son coéquipier Lewis Hamilton). Mais Max Verstappen n’a jamais été en mesure de se rapprocher des leaders sur une Red Bull visiblement moins performante pendant ce week-end de course. Il termine sixième, moins loin que d’habitude de son coéquipier (Yuki Tsunoda termine neuvième et marque deux points).

Les premiers points d’Alpine grâce à Gasly

L’écurie Alpine n’est plus vierge de points : grâce à un très beau week-end pour son pilote français Pierre Gasly arrivé septième, l’écurie de la marque française repart de Bahrain avec 6 points. Alpine reste dernière au classement des écuries après les quatre premières courses de la saison, à égalité de points avec Sauber. A noter aussi la belle huitième place d’Esteban Ocon sur sa modeste Haas. Au championnat pilotes, Lando Norris reste premier avec trois points d'avance sur Oscar Piastri et huit sur Max Verstappen.