Des jouets pour adultes, voici ce que sont devenus les Lego Technic et la pandémie a eu comme effet de développer l'engouement des adultes pour ce genre de distraction. La marque danoise a commencé il y a longtemps sa politique de séduction et de diversification puisque Lego a ainsi proposé une réplique par exemple de Bugatti Chiron vendue près de 300 €. Loin du jouet pour enfant.

S'associer avec des marques prestigieuses en devenu monnaie courante pour Lego qui propose aujourd'hui pour la première fois une F1 McLaren. C'est d'ailleurs, les pilotes maison à savoir Daniel Ricciardo et Lando Norris qui ont dévoilé ce nouveau lego.

McLaren F1 se lance dans les legos

Reprenant les couleurs traditionnelles de la marque, ce modèle est également inspiré de la monoplace qui va être engagée dans le championnat du monde de F1 en 2022 avec quelques spécificités du nouveau règlement aérodynamique comme les ailerons ou les pontons simplifiés. Composé de 1 432 pièces, ce Lego est imposant puisqu'il mesure 65 cm de long, 27 cm de large et 13 cm de haut.

Comme la plupart des modèles Lego, celui-ci est particulièrement réaliste et fidèle à l'origine avec par exemple la présence d'un moteur. il s'agit de la reproduction du V6 turbo hybride des F1 et celle-ci dispose même de pistons mobiles ! Les roues sont dirigées à travers le volant placé dans le cockpit et un système de suspensions est également présent.

Réservé pour les plus de 18 ans, ce Lego sera disponible à partir du 1er mars au prix de 179,90 €.