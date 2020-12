McLaren Sabre : la nouvelle création de Woking en fuite

Comme si cela manquait ces derniers temps, voici une nouvelle voiture hors de prix, probablement déjà en rupture de stock, très puissante et qui accumule les superlatifs. McLaren travaille depuis un certain temps sur le projet BC-03. Une auto qui devrait se retrouver aux côtés d'autres créations exotiques telles que la Speedtail et l'Elva.

Un riche collectionneur de voitures d'exception, possédant un garage déjà bien fourni en supercars, aurait pris livraison de son exemplaire d'une auto supposémment prénommée Sabre.

La base est connue puisqu'il s'agit d'une plateforme de Senna, mais la rumeur annonce une motorisation hybride d'environ 1000 ch empruntée à la Speedtail. Le meilleur des deux mondes dans un format encore plus exclusif, au tarif certainement délirant, pour une auto qui, de toute façon, finira ses jours dans un garage bien au chaud.