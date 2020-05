Meilleures ventes européennes : en mars, un Top 10 classique

La crise n'a pas fondamentalement changé le classement des meilleures ventes européennes, si ce n'est quelques exceptions. En mars, notamment, certaines apparitions inédites dans le Top 10 des immatriculations ont eu lieu avec la Tesla Model 3 en seconde place et la Mini en dixième position. Les deux autos ont profité de l'énorme baisse des meilleures ventes habituelles pour faire une remontée fulgurante.

Pour le reste, peu de surprises : les Ford Focus, Skoda Octavia, Renault Clio et Ford Fiesta sont toujours présentes. Chez les électriques, la Model 3 domine logiquement les débats devant la Renault Zoe et surtout la Volkswagen e-Golf. Toujours au chapitre des véhicules électrifiés, et malgré son âge, le Mitsubishi Outlander PHEV reste au sommet des ventes d'hybrides rechargeables.

Notons tout de même l'absence totale du groupe PSA dans les meilleures ventes. La Peugeot 208 ne figure pas dans le Top 10, et sa version électrique, pourtant très vendue dans les premiers temps de commercialisation, n'apparaît pas non plus dans les électriques. Evidemment, un seul mois (surtout en temps de crise) ne permet pas de tirer de conclusion trop précise sur la bonne forme des nouveautés au lion, qui semblent toutefois surtout performer en France, et un peu moins en Europe.