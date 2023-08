Mercedes-AMG signe un PC gaming

Imaginez : vous disposez dans votre garage d'une Mercedes-AMG GT et vous rêvez d'enchaîner les tours sur un circuit au volant de sa variante GT3. Cette dernière étant un peu contraignante à gérer dans la vraie vie, voici un objet insolite qui fera parfaitement le lien si vous optez pour le choix plus raisonnable de la simulation auto. Mercedes-AMG s'associe en effet à MSI pour un ordinateur portable 16 pouces prêt pour le gaming.

La machine sobrement nommée Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport reçoit dans la manœuvre un look spécifique composé d'un clavier RGB et d'emblèmes sous la dalle et le capot de l'écran. La liste des périphériques indique en outre les présences d'une carte graphique Nvidia Geforce RTX 4060 32go (ou une RTX 4070 64go en option), un SSD 1to (2to contre un supplément), un écran 4K+, un processeur Intel Core i9-13900H et une structure légère en magnésium. De quoi afficher sur la balance 1,88 kilo seulement. Enfin, les clients recevront également une carte postale et une boîte personnalisée comme la souris, son tapis, sa housse et son attache câble.

Pour les Japonais les plus friands d'objets collector

L'ordinateur est pour l'instant annoncé au Japon uniquement. Ses tarifs débutent à 300 000 yens (l'équivalent de 1897 euros) puis s'étendent à 400 000 yens (2517 euros) pour la configuration intermédiaire et 430 000 yens (2706 euros) pour la plus haut de gamme. Nul doute que les amateurs japonais d'Assetto Corsa Competizione ne resteront pas indifférents devant la proposition de ce portable assez onéreux.