Mercedes annonce l'EQXX, une électrique avec près de 1200 km d'autonomie

La guerre de l'autonomie n'en finit plus chez les constructeurs automobiles. Après Lucid ou encore Tesla sur sa dernière Model S Plaid, voilà que Mercedes annonce l'arrivée d'un prototype un peu spécial. Baptisé EQXX (un nom qui rappellerait presque une autre production ancienne chez Ferrari), ce porte-étendard de la marque à l'étoile promet plus de 1200 km d'autonomie sur une charge.

Comment est-ce possible, alors que les tout meilleurs en matière d'électromobilité arrivent tout juste à dépasser les 800 km sur une charge ? Premièrement, cette EQXX n'est qu'un concept qui ne sera pas produit (en tout cas dans un futur proche). Ensuite, Mercedes assure que plutôt que de chasser le kWh avec des batteries toujours plus grosses, les ingénieurs (issus de l'écurie de F1) ont tout misé sur l'aérodynamisme et l'efficience.

Malheureusement, aucun chiffre ni donnée technique n'est fourni pour l'instant par Mercedes. Cela ne saurait tarder pour cet engin qui se dessine déjà comme une auto très basse, très profilée et taillée pour fendre l'air le plus aisément possible.