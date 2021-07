Mercedes arrêterait le moteur thermique au plus tard en 2030 en Europe

Il ne resterait qu'un peu moins de 9 ans pour acheter une Mercedes neuve dotée d'un moteur à combustion, qu'elle soit hybride, essence ou diesel. Le passage de témoin va se faire progressivement chez Mercedes qui devrait présenter son plan le 22 juillet prochain, lors d'une journée dédiée. Daimler, présidé par Ola Källenius, a déjà dans les cartons une version électrique pour la quasi totalité des modèles à venir. Mais dans un premier temps, elles seront vendues aux côtés des autres versions, notamment hybrides, avant de passer au tout électrique, potentiellement en 2030 au plus tard selon nos confrères de la presse allemande.

L'arrêt du moteur thermique ne devrait concerner que l'Europe dans un premier temps. Certains marchés devraient toutefois conserver des Mercedes neuves à moteur essence ou diesel, si les normes locales le permettent.

Les futures Classe S et Classe C, lancées après 2026, ne devrait ainsi plus avoir de moteur à combustion sous le capot. Mercedes a d'ailleurs commencé la transition en dotant la C63 AMG d'un bloc quatre cylindres hybride rechargeable.

Mercedes rejoindrait ainsi Audi, qui a fait une annonce similaire récemment. Il faut cependant bien dire que les constructeurs n'ont guère le choix et ne font au final que s'adapter aux prochaines normes qui devraient enterrer définitivement le moteur à combustion.