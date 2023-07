Mercedes-Benz 250 S – 300 SEL 6.3 (1965 – 1972), quand Classe S rimait avec finesse, dès 13 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ?

Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Pourquoi la Mercedes W108/109 est-elle collectionnable ?

Oui, cette voiture est collectionnée depuis longtemps. Les passionnés adorent le fait qu’il s’agisse d’une des dernières Mercedes « classiques », d’une grande finesse extérieure et parées d’un habitacle où abondent les chromes et les boiseries. Sans oublier l’énorme calandre, réduite sur les modèles postérieurs. Elles possèdent un charme exceptionnel, et exhibent une forte personnalité sans se montrer tapageuses. Et sous leur aspect rétro, elles profitent de qualités très actuelles, en matière de confort, de performances et de facilité de conduite. Enfin, on peut les faire entretenir chez Mercedes !

Si elle n’est pas explicitement appelée Classe S par Mercedes, la gamme W108/109 peut pourtant être considérée comme faisant partie de la lignée. En effet, à sa sortie, en août 1965, elle est la première berline spécifiquement haut de gamme de la marque à l’étoile. Remplaçant les versions huppées de la série des « Heckflosse », ces familiales Mercedes dotées de grands ailerons arrière, à l’américaine, les W108/109 en prennent le contrepied total d’un point de vue esthétique.

En effet, pour elles, le designer français Paul Bracq a tracé une carrosserie très fine et sobre, caractérisée par des volumes remarquablement équilibrés et des ailes arrière plates. En gros, il s’agit d’une évolution du design de la limousine 600, apparue en 1963, transposée sur un gabarit plus compact, même s’il demeure imposant. Sous le capot, la W108 reprend en entrée de gamme le 6-cylindres de l’ancienne 220 en le portant à 2,5 l et 130 ch dans la version 250 S et 150 ch 250 SE, à injection (mécanique).

En haut de gamme, on trouve la 300 SE, dotée d’un 6-en-ligne 3,0 l tout alliage de 170 ch et d’une suspension arrière pneumatique. Toutes ces Mercedes profitent d’un haut niveau technologique : structure monocoque avec zones à déformation programmée, trains à roues indépendantes (même si l’essieu arrière est encore de type brisé), compensateur hydraulique transversal arrière, quatre freins à disques à double circuit…

En mars 1966, une version longue 300 SEL (+ 10 cm, codée W109) apparaît, dotée de la suspension arrière de la 300 SE qui, en conséquence, revient à des ressorts hélicoïdaux. Le prix est très élevé : 29 500 F pour une 250 SE en 1966 soit 41 300 € actuels, contre, à titre indicatif, 15 650 F pour une Citroën DS 21. Néanmoins, grâce à ses nombreuses qualités (confort, tenue de route, performances, habitabilité, ergonomie, finition), la Mercedes remporte un certain succès.

En 1968, la 250 SE est remplacée par les 280, dotées d’un 2,8 l de 140 ch en S et 160 ch en SE à injection. Ce bloc, poussé à 170 ch, s’installe aussi dans la 300 SEL, remplaçant le 3,0 l. Cela dit, au salon de Genève cette année-là, la 300 connaît une autre évolution, des plus surprenantes. En effet, elle reçoit alors le V8 de la limousine 600 : un énorme 6,3 l de 250 ch ! Dénommée 300 SEL 6.3, elle devient l’une des berlines les plus rapides du monde : elle dépasse les 220 km/h. L’idée de cette berline de sport revient à Erich Waxenberger.

Cet ingénieur d’essai chez Mercedes l’a développée sans mot dire à son supérieur, l’ancien pilote Rudolf Uhlenhaut, créateur de la mythique 300 SL Papillon. Celui-ci, séduit, a même persuadé la direction de la marque de produire la 6.3. En 1969, alors que la 250 S disparaît, un autre V8 entre dans la grande Mercedes, un 3,5 l de 200 ch, qui remplace le 2,8 l sous le capot de la 300 SEL. En 1971, ce bloc à injection électronique s’installe aussi dans les 280 SE/SEL, arborant le suffixe 3.5 sur la malle arrière pour l’occasion, cependant que la 280 SEL 2,8 l est retirée. Vous suivez ? En septembre 1972, les W108/109, produites à 380 072 unités (joli succès !) sont remplacées par les W116, de vraies « Sonderklasse », ou classe S, selon la communication Mercedes.

Combien ça coûte ?

En bon état, les W108 débutent à 13 000 €, en 250 ou 280 S. Les SE coûtent environ 2 000 € de plus, alors que les 3.5 débutent plutôt à 19 000 €. En 300, comptez 18 000 € minimum en 6-cylindres et 22 000 € en 3,5 l. Quant à la mythique 300 SEL 6.3, elle s’affiche plutôt à 60 000 € minimum. Ces montants peuvent varier énormément en fonction de la configuration de la voiture, et de son état. Un exemplaire parfaitement restauré peut, par exemple, doubler les valeurs indiquées.

Quelle version choisir ?

Si on s’en tient à un budget raisonnable, la 280 SE 3.5 semble très séduisante, par ses performances élevées et sa maintenance plus simple que celle de la 300 SEL 3.5, car elle se passe de la capricieuse suspension pneumatique.

Les versions collector

Toutes ces Mercedes, en très bel état, sont des collectors. Mais la plus recherchée sera la fameuse 300 SEL 6.3, qui a tant marqué son époque par ses chronos exceptionnels.

Que surveiller ?

L’ennemi numéro 1 de ces Mercedes, c’est la corrosion, qui peut se nicher partout : tours de roue et de projecteurs, montants de pare-brise, bas de caisse et de portières, planchers, fond de coffre… Comme ces autos sont d’une fabrication complexe, remettre à neuf le châssis et la carrosserie revient à une fortune.

Mécaniquement, les 6-cylindres initiaux sont les moins solides. Le 2,5 l est sensible des joints de queue de soupapes, et 3,0 l de la culasse. Ces blocs n’aiment pas être cravachés sur de longues distance. Néanmoins, utilisés respectueusement et entretenus avec soin, ils passent sans encombre les 100 000 km. Les 2,8 l et les V8, 3,5 l comme 6,3 l, se révèlent beaucoup plus robustes. Les transmissions, si vidangées régulièrement, sont également endurantes.

Côté suspension, surveillez l’état du ressort compensateur hydropneumatique sur l’essieu arrière. On peut le remplacer par un élément mécanique. En revanche, sujette à des fuites, surtout après de longues périodes d’inutilisation, la suspension pneumatique apparaît capricieuse et surtout, très onéreuse à refaire ! Attention, il y a des points de graissage à vérifier régulièrement

Dans l’habitacle, les revêtements en cuir sont bien plus résistants que ceux en tissu, mais la finition vieillit bien. Assurez-vous que tous les accessoires fonctionnent (les SEL ont 4 vitres électriques par exemple), la seule fermeture centralisée coûtant une fortune à réparer.

Bien des pièces sont disponibles en concession Mercedes, à des prix Mercedes… Très élevés donc. Optez donc pour une auto parfaitement fonctionnelle et sans rouille.

Sur la route

J’ai eu la chance de conduire une très belle 300 SEL 6.3. Le tableau de bord, tout en bois et de chromes, arbore un dessin bien de son temps, mais son ergonomie est bien étudiée. De plus, il possède un charme fou, qu’ont perdu les W116, très « plastique » ! Si le grand volant reste fixe, la position de conduite ne pose aucun problème, et on apprécie l’excellente visibilité. On pousse le petit levier de vitesses en avant, et on effleure l’accélérateur pour se mettre à rouler.

Là, on apprécie la douceur de la direction et de la suspension. Etonnamment, l’automatique Mercedes, sans convertisseur de couple (on trouve un embrayage hydraulique à la place), donne une petite secousse à chaque changement de rapport. Mais, quand on met pied dedans, le kick-down intervient assez brutalement puis l’énorme V8 se met à gronder, instillant une ambiance hard-rock dans ce salon roulant. Surtout, il administre une poussée phénoménale : la 300 SEL 6.3 marche bien plus fort que la 450 SEL 6.9 !

Nantie de trains roulants bien conçus, la 300 file droit, présente une précision générale séduisante et freine étonnamment bien : idéale pour l’autoroute. En somme, nous avons ici un dragster déguisé en berline de luxe sixties, quel pied ! Reste la consommation, de l’ordre de 20 l/100 km…

L’alternative youngtimer

Mercedes-Benz W126 (1979 – 1991)

Apparue en 1979, la Classe S W126 retrouve un peu de la finesse et de l’élégance des W108/109. Plus à l’extérieur qu’à l’intérieur, cela dit, car le plastique y est omniprésent. Travaillée pour l’économie de carburant, cette Mercedes s’offre initialement en 280, 380 et 500, de 156 ch à 231 ch. Pouvant d’emblée disposer de l’ABS, puis de l’airbag fin 1981, elle est légèrement modifiée pour 1982 afin de réduire ses exigences en carburant.

En 1985, la W126 bénéficie d’un restylage : roues agrandies, bas de caisse et boucliers lisses, moteurs revus. La gamme est revue : 260, 300, 420, 500 et 560, de 166 ch à 300 ch. Les puissances, suite au montage d’un catalyseur chutent en 1989, puis la W126 disparaît en 1991, remplacée par l’énorme W140. 818 105 unités en ont été fabriquées, un record dans la catégorie. A partir de 7 500 €.

Mercedes-Benz 280 SE 3.5 (1971), la fiche technique

Moteur : 8 cylindres en V, 3 499 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : bras superposés, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu brisé, bras longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, ressort compensateur transversal, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 4 manuelle ou automatique, propulsion

Puissance : 200 ch à 5 800 tr/min

Couple : 287 Nm à 4 000 tr/min

Poids : 1 555 kg

Vitesse maxi : 210 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 9,0 s (donnée constructeur)

