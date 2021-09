Mercedes Citan (2021) : à partir de 25 212 €

Six mois après son cousin français, le Renault Kangoo, Mercedes annonce l'arrivée du Citan de seconde génération dans le réseau français. Le constructeur allemand ne lance pour l'instant que la version van, puisque le Citan Tourer ne sera pas vendu en France, remplacé par un inédit Classe T qui débarquera plus tard.

Pour l'heure, Mercedes vise donc les professionnels. Trois versions sont au programme avec des motorisations issues du partenariat entre Daimler et Renault : 110 CDI (diesel, 95 ch), 112 CDI (diesel, 116 ch) et 113 (essence, 131 ch). Les deux premières abritent le 1.5 diesel d'origine Renault, et la seconde le 1.3 turbo co-développé par les deux grands groupes.

Les finitions

First : système multimédia MBUX (avec radio numérique DAB, écran tactile 7’’, fonctions téléphone main libre, Apple Carplay et Android Auto), services Mercedes me connect, volant multifonction, rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques, capteurs de luminosité et de pluie, feux de jour à LED, alerte conducteur en cas de fatigue, le régulateur de vitesse, siège conducteur réglable en hauteur avec support lombaire et 6 airbags (frontaux, latéraux et thorax pour le conducteur et passager).

Pro (+ 2000 € HT vs FIRST): projecteurs 100% LED, climatisation, radars de recul, antibrouillards avant et jantes design 16’’.

Select (+ 2205 € HT vs PRO) : Pack design intérieur, Pack siège confort, Pack de stationnement, le Pack lumière, Pack Navigation avec fonctionnalités avancées MBUX dont la commande vocale « Hey Mercedes ».

Les prix du Mercedes Citan (2021)