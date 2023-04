Mercedes Classe E (2023) : renouvellement d’une institution

Mercedes renouvelle son modèle de « classe moyenne supérieure », qui sera commercialisé dès cet été. Cette Classe E de sixième génération est la descendance d’une longue lignée qui date de 1947 (W136). Cependant, la « E » est apparue pour la première fois en 1993, lors du restylage de la berline génération W124. Depuis, le modèle a toujours conservé ses lignes fluides.

C’est encore plus le cas avec ce nouvel opus, qui semble lisse comme un galet. D’ailleurs, son Cx de 0,23 confirme cette impression. Les proportions à trois volumes sont toujours au rendez-vous, mais la malle de coffre inclinée allège l’arrière. Aucune arête saillante ne vient perturber les flancs, et les optiques affinées par rapport à l’ancienne génération contribuent à cette fluidité. En revanche, cette Classe E affiche fièrement son appartenance à la marque, à l’image de la calandre béante. Celle-ci reprend le principe des modèles électriques EQ. Il s’agit ainsi de surfaces « black panel » noir brillant avec des inserts lumineux, en option. Deux versions, à fines barrettes ou gros logo, sont toujours disponibles. Si la signature lumineuse à l’avant n’a rien de très originale, celle de l’arrière reprend l’étoile de la marque. Cette Mercedes se remarquera donc de loin, même de l’arrière.

Question gabarit, cette E reste à peu près stable. Elle mesure 4,95 m de long (+ 2 cm) pour 1,88 m de large (+ 3 cm) et l’empattement s’établit à 2,96 m (+ 2 cm). L’habitabilité arrière promet d’être généreuse d’autant que Mercedes indique que la largeur aux coudes est proche de celle de sa grande sœur Classe S. Quant au coffre, son volume reste identique (540 litres).

Révolution numérique

Les possesseurs de la Classe E actuelle ne seront pas perturbés par son look, mais ils devront faire une sacrée mise à jour pour intégrer le nouvel aménagement intérieur. En effet, le « superscreen » prend place avec au maximum trois grands écrans, en option bien sûr. Pour animer ces écrans et le système MBUX, Mercedes inaugure un nouveau système d’exploitation, plus performant et plus rapide.

Grâce à l’intelligence artificielle, une nouvelle application « routine » fait son apparition. La voiture mémorise ainsi les habitudes des utilisateurs, suivant les fonctions utilisées, pour ainsi les mettre en œuvre lorsque les mêmes conditions se présentent. Le conducteur peut également choisir ses préférences (chauffage des sièges, éclairage d’ambiance…). Autre innovation, les buses d’aérations sont automatiques, selon les différents modes de ventilation souhaités.

Enfin, le système d’exploitation intègre de nouvelles applications comme Tik Tok, Angy Birds, Webex ou encore Zoom grâce à une caméra selfie placée sur le haut de la planche de bord.

Plus de 100 km en électrique

À son lancement, la nouvelle Classe E aura droit à quatre motorisations. Les deux premières profitent d’une petite électrification avec alterno-démarreur (de 15 à 17 kW et 205 Nm de couple).

E 200 (essence) : 204 ch, de 144 à 166 g/km de CO2

E 220d (diesel) : 197 ch, de 125 à 144 g/km de CO2

E 220d 4MATIC (diesel) : 197 ch, de 130 à 149 g/km de CO2

Les deux autres ont droit à la technologie hybride rechargeable :

E 300e (essence) : 313 ch, jusqu’à 118 km en électrique

E 400e (essence) : 381 ch, jusqu’à 111 km en électrique

À noter que d’autres versions hybrides rechargeables sur base de motorisations diesel suivront.

Enfin, la partie châssis n’est pas oubliée avec la possibilité de profiter de la suspension pneumatique Airmatic, mais surtout de roues arrière directrices (en option). Ces dernières peuvent braquer jusqu’à un angle de 4,5 degrés, réduisant le diamètre de braquage de 90 centimètres.

Les tarifs de cette nouvelle Mercedes Classe E sont encore tenus secrets, mais ils devraient rapidement être communiqués puisque la commercialisation est prévue cet été.