Mercedes CLE Cabriolet (2024) : sans toit, c’est mieux ?

Il n’y a pas si longtemps, on ne comptait pas moins de six cabriolets dans la gamme de Mercedes-Benz : la Classe C, la Classe E, le SLK, l’AMG GTC, la Classe S Cabriolet et la SL. Mais la marque à l’étoile s’est un peu calmée sur le sujet et n’en compte plus qu’un : la SL, redevenue un modèle à quatre places. En revoilà un second avec la Cle cabriolet, version « cheveux au vent » de la CLE Coupé. Elle se positionne toujours comme un modèle à mi-chemin entre la Classe C et la Classe E, avec une longueur de 4,85 mètres tout de même et un design proche de ces deux modèles (à l’extérieur comme à l’intérieur).

Notez que Mercedes annonce un traitement spécial de l’intérieur en cuir, permettant de limiter la prise de température lorsque le soleil tape dessus au plus fort de l’été (ils resteraient 12 degrés moins chauds grâce à cette technique). La CLE Cabriolet possède également le système « Aircap » pour limiter les perturbations aérodynamiques lorsque la capote est repliée dans le coffre, avec un petit déflecteur qui se déploie au-dessus du pare-brise. Grâce à un autre déflecteur situé derrière les appuie-tête arrière, les remous ne décoifferaient pas trop. La capote se déploie et se replie électriquement en 20 secondes jusqu’à 60 km/h. Quant au volume de coffre, il atteint 385 litres au maximum et tombe à 295 litres lorsque la capote est repliée.

De 197 à 381 chevaux

Mercedes annonce quatre moteurs au lancement pour la CLE Cabriolet : deux quatre cylindres essence de 204 et 258 chevaux et un diesel de 197 chevaux, tous micro-hybrides. La CLE 450 dispose quant à elle d’un six cylindres en ligne essence de 381 chevaux. On ne connaît pas encore les prix français mais on sait que l’addition va de 66 402€ à 88 357€ en Allemagne.