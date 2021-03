Mercedes dévoile l'avenir électrifié d'AMG

Comme tant d'autres, AMG va devoir s'adapter à la transition écologique, qui concernera les modèles haut de gamme. Et la division sportive de Mercedes nous dévoile justement en détails les technologies utilisées sur les futurs modèles, qui seront globalement divisés en trois catégories.

Le quatre cylindres hybride

Sur les modèles AMG les plus compacts, le V8 sera remplacé par un quatre cylindres hybride rechargeable. Il s'agit en fait du quatre cylindres M139 qui est actuellement sous le capot des A45 AMG. Un bloc qui adoptera un turbo à commande électrique, dérivé de la technologie utilisée sur la supercar AMG One. Dans les faits, un petit moteur électrique fait tourner l'arbre de la turbine à bas régime et lors des relances pour retirer le fameux "turbo lag". Un moteur alimenté en 400V par les batteries.

Le M139, placé longitudinalement, développera 450 ch et sera associé à un moteur électrique de 204 ch placé sur le train arrière. Un moteur qui, selon la rumeur, serait étroitement dérivé de celui des EQC et EQV. Il fera partie d'un module intégrant une boîte de vitesses à deux rapports, le moteur électrique et un différentiel autobloquant électronique. Une implantation qui devient presque "classique" sur les hybrides rechargeables quatre roues motrices à vocation sportive.

La puissance combinée et le couple total ne sont pas précisés, mais il est désormais clair que cette hybridation permettra à la C63 AMG d'être plus performante que les précédentes versions à moteur huit cylindres.

Côté batterie, on retrouve un pack de 6,1 kWh, refroidie par liquide et alimentant le moteur électrique. Mercedes parle de système hybride "always on", qui signifie que peu importe le moment où le conducteur a besoin de la réserve complète de puissance, il la trouvera. Et ceci grâce en grande partie à la récupération d'énergie au freinage, modulable sur 4 niveaux (le dernier étant celui de la conduite à "une pédale"). La puissance reste malgré tout limitée par rapport à une vraie électrique : jusqu'à 90 kW de récupération, contre plus de 250 kW pour une Porsche Taycan, pour ne citer qu'elle.

Ce quatre cylindres hybride se retrouvera ainsi sur toute la gamme A, B et C en AMG.

Le huit cylindres hybride

Sur les modèles plus haut de gamme, le V8 4.0 biturbo restera en place mais sera associé là aussi à une hybridation rechargeable. Mais avec des capacités de batterie qui devraient varier par rapport aux AMG plus compactes.

Pour le V8, Mercedes annonce qu'il sera possible d'atteindre jusqu'à 1000 Nm et 815 ch grâce à l'hybridation. Pour l'occasion, la marque à l'étoile pourrait ressortir des cartons la nomenclature "73 AMG", qui fut brièvement utilisée sur le SL.

Cette mécanique se retrouvera sur des gammes supérieures, à commencer par la berline à quatre portes AMG GT, dès cette année, à l'occasion du restylage de l'auto.

Les électriques AMG

Plus tard, nous découvrirons d'inédites AMG électriques. Les premières de l'histoire, à double motorisation (un moteur par essieu). Mercedes a décidé de les intégrer sous la gamme 43 et 53 AMG, actuellement motorisée par des V6 essence. Il y aura bien toujours les E 43 et 53 AMG au catalogue, mais à leurs côtés, une EQE en variante AMG pour les clients souhaitant de l'électrique. Compliqué, n'est-ce pas !

Le constructeur en profite pour annoncer des éléments de design distinctifs (jantes aero, inserts, intérieur avec de petits détails spécifiques), mais aussi la capacité de la batterie, qui sera de 109 kWh, en 400V. Une petite "déception" alors que Hyundai ou encore Porsche sont déjà au 800V, qui permettent des recharges plus puissantes.

Mercedes lancera ses premiers modèles électriques AMG dès cette année, alors que la marque prépare les EQS et EQE.