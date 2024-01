Mercedes envoie du gros son

Les berlines à l’étoile constituent une source d’inspiration inépuisable pour la pop culture, comme on en a l’illustration depuis 1970 avec Janis Joplin, qui trois jours avant de mourir enregistrait le mythique « Mercedes-Benz », qui stigmatisait les travers de la société de consommation ("Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes-Benz ? "). Plus près de nous, c’est le groupe de rap NTM et son mythique "Ma Benz" (1998, feat. Lord Kossity) qui viennent immédiatement à l’esprit.

Ces morceaux, ainsi que des dizaines d’autres, font l’objet d’un passionnant podcast édité par Radio Nova et consacré à la marque allemande. Dans chaque épisode, Prince Waly a l’ambition de « nous emmener à la découverte de l’histoire de la musique à travers les vitres de la célèbre marque de voiture. »

L’éclectisme des morceaux concernés traduit la dimension « universelle » de Mercedes, qui apparaît aussi bien dans Hotel California des Eagles, qui parle d’une femme aux courbes de Mercedes (« Mercedes bends », jeu de mots, tout ça…), le Gangster of love des Talking heads, le Drive slow de Kanye West, ou bien encore des chansons d’Ella Fitzgerald (Gee, baby, ain't i good to you?, ft. Louis Armstrong). Sur les 16 415 morceaux répertoriés à ce jour faisant référence à Mercedes ( !), les programmateurs de Nova en ont sélectionné 145 dont 16 font l’objet d’un décryptage particulier. Notre avis : un cadeau 3 étoiles (mais gratuit) pour vos oreilles.