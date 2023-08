Mercedes EQA et EQB (2024) : déjà une mise à jour

Les « petits » SUV électriques de la marque allemande n’ont que deux ans au compteur, mais cela n’empêche pas Mercedes de les faire évoluer. Au niveau esthétique, les changements sont mineurs. Ils profitent tous les deux d’une calandre, toujours pleine, ornée de petites étoiles. L’EQA va un peu plus loin avec un bouclier avant redessiné. À l’arrière, seules les signatures lumineuses évoluent en douceur, tout en conservant le bandeau central.

À l’intérieur, les futures propriétaires pourront bénéficier d’un écran tactile de 10,25 pouces quelle que soit la finition choisie. Mercedes indique que le système d’infodivertissement MBUX se veut plus performant avec notamment une assistance vocale plus évoluée et qui assure un meilleur apprentissage. À noter également une nouvelle caméra avant pour améliorer les performances des aides à la conduite. Pour les manœuvres vers l’arrière, Mercedes a également revu celle de l’arrière.

Jusqu’à 560 km d’autonomie pour l’EQA

La firme allemande a amélioré le rayon d’action d’une version de son EQA. Désormais la 250+ peut parcourir jusqu’à 560 km d’une seule traite, un gain de 30 km obtenu sans même changer la capacité de l’accumulateur. Un travail sur l’aérodynamique, au niveau des roues arrière et du bouclier avant en améliorant les flux d’air, ainsi que l’adoption de pneus à très basse résistance au roulement, y participent grandement. Une nouvelle fonction « économie » assure une meilleure gestion de l’énergie avec notamment une utilisation moindre de la climatisation.

Les EQA et EQB vont aussi profiter des fonctions Plug & Charge, qui évite de passer par l’authentification. Il suffit alors de brancher son auto et la charge s’opère automatiquement.

Ces deux SUV électriques seront disponibles à la commande à l’automne 2023 pour des livraisons qui débuteront début 2024. Les prix ne sont pas encore connus, aujourd’hui, l’EQA et EQB débutent tous les deux à 46 950 € (250+ Edition), hors bonus écologique déduit.