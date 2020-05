Mercedes : la nouvelle Classe S surprise sans camouflage

La nouvelle Classe S est prête. La nouvelle grande berline de Mercedes a en effet été photographiée sans aucun camouflage, dans des conditions qui intriguent puisque le véhicule en question semble avoir été immortalisé au milieu d'une casse !

Avec ces clichés vus sur Instagram, on découvre ainsi ce qui se cachait sous le camouflage des nombreux prototypes aperçus. Le design n'est pas révolutionné, gardant un aspect arrondi, mais il y a tout de même des changements visibles. À l'avant, la calandre est encore plus imposante. La grille est davantage mise en avant, bien droite face à la route. Les optiques sont plus acérées. À l'arrière, on oublie les gros feux verticaux, place à des éléments fins qui se prolongent sur le coffre.

La présentation intérieure évolue en profondeur. Cette nouvelle Classe S met fin aux deux écrans en enfilade. Il reste toujours un large écran derrière le volant pour l'instrumentation. Mais cette fois, le deuxième écran, immense, est détaché et fait office de console centrale. Il n'y a quasiment plus de boutons physiques. Les quatre aérateurs centraux forment maintenant un bloc anguleux en position haute.

Un gros trou derrière l'instrumentation intrigue. Va-t-on trouver à ce niveau une vision tête-haute d'un nouveau genre ? La marque se sait très attendue en matière de technologie, la Classe S devant être une référence du marché sur ce point. On attend des innovations en première mondiale, notamment du côté des assistances à la conduite.

La date de présentation de cette nouvelle Classe S reste un mystère. Ce sera assurément avant la fin de cette année. Mais le coronavirus a peut-être perturbé les plans de Mercedes.