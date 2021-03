Mercedes ouvre (déjà) les précommandes de l'EQS

En réponse à

il est fort ce monde 2.0 , dans le passé tu attendais le salon de l'auto , allait voir les news , rendez-vous en concession , essais et achat ou pas , maintenant tu réserves avant même que la voiture soit sortie , sans même connaitre toutes les caractéristiques , tu lâche les €€€ et attends , bravo , et pour finir en LOA ou LLD , ça laisse songeur .