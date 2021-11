Mercedes SL : rétrospective à Stuttgart, mais aussi sur Instagram

On commence la journée avec des étoiles plein les yeux. Reflets de celles arborées sur les capots et calandres de 9 exemplaires d'un modèle parmi les plus emblématiques du constructeur allemand Mercedes. Vous l'aurez compris, il s'agit de la série des "SL", depuis la plus ancienne de 1952, jusqu'à la plus récente, présentée le 28 octobre dernier.

Le "Mercedes museum" met à l'honneur cette icône du luxe et de la sportivité, qui va fêter ses 70 printemps l'année prochaine, à travers une exposition baptisée "The fascination of the SL" ("La fascination de la SL"). Mais pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place, ou voudraient tout simplement rester tranquillement au chaud chez eux, Instagram sera la solution. En effet, les 15 et 22 novembre, l'exposition se fera interactive et le réseau social, par la voix du guide du musée Lorenzo Santaniello, complétera la présentation physique par une visite virtuelle, que vous pourrez suivre sur le fil @mercedesbenzmuseum

La communauté pourra décider de ce qu'elle voudra voir, orienter le guide dans son parcours et mettre en avant ses connaissances en répondant à des quiz. Pendant cette visite virtuelle, des photos et vidéos historiques seront intégrées au flux.

Et pour ceux qui louperaient les deux directs, ils seront ensuite disponibles en vidéo :

http://mb4.me/virtuelle-tour

Neufs exemplaires parfaitement conservés à découvrir

Mais que pourra-t-on découvrir ? Eh bien tout simplement 9 SL, présentées sur une boucle serpentant au sein du musée. Depuis la toute première 300 SL, la plus ancienne existante, de 1952, propriété de l'usine depuis toujours et rarement exposée, jusqu'à la toute dernière génération "R232", qui rejoindra ses ancêtres en janvier (elle ne sera donc pas présente sur les visites virtuelles Instagram), en passant par la 190 SL, la "Pagode", et les plus récentes R107, R129, R230 et R231.

Toutes ou presque sont, ou sont en passe de devenir des monuments de l'automobile. Non, ce n'est pas de la pub pour la firme à l'étoile, c'est une réalité historique ! Oui, ok, votre serviteur est fan, mais qui ne le serait pas. Et qui n'appréciera pas d'être replongé dans l'histoire de ce modèle, dont, entre autres exemples, la première génération 300 SL fut considérée en son temps comme la plus belle voiture... de l'histoire !