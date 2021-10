Mercedes-AMG dévoile le nouveau SL

Si Mercedes compte faire du ménage dans son offre de coupés et de découvrables, il n'a pas été question de mettre fin à une lignée emblématique qui va bientôt fêter ses 70 ans, celle du SL. L'histoire entame un nouveau chapitre, la marque étant partie d'une feuille blanche pour concevoir cette nouvelle génération.

Tout change, au point que la marque parle d'une renaissance. D'ailleurs, ce n'est plus une Mercedes, mais une Mercedes-AMG. Le véhicule a donc été conçu par la division sportive de l'étoile, avec à la clé un positionnement… plus sportif. Cela se traduit par un changement capital dans la formule : l'abandon du toit-rigide rétractable.

2+2

Le SL revient à la capote souple, une petite toile qui se plie en Z derrière l'habitacle en une quinzaine de secondes. Il n'y a pas de couvercle. Le but est de gagner du poids. Sur cette partie, le SL a gagné 21 kg. Cela a aussi l'avantage de faciliter le dessin de la partie arrière ! Le SL garde les proportions typiques d'un roadster, avec un capot long, un habitacle reculé, de courts porte-à-faux, et profite donc d'une poupe plus fine.

À l'avant, on trouve une calandre qui fait écho à l'ancêtre de la lignée, la voiture de course 300 SL de 1952, avec des lamelles verticales. De chaque côté, on a des optiques pointues, qui s'effilent vers les ailes, semblables à celles du CLS. À l'arrière, on retrouve de grands feux triangulaires.

Dans l'habitacle, surprise : il y a deux places en plus. Le SL redevient un 2+2. Mercedes indique toutefois que les places arrière sont à réserver à des personnes mesurant jusqu'à 1,50 mètre ! En clair, des enfants. Le véhicule n'est évidemment pas une familiale. Priorité au conducteur et son passager, qui ont face à eux une planche de bord mêlant tradition et modernité.

Des V8 puis de l'hybride

La tradition, c'est la présence des aérateurs façon turbine qui créent des bosselages dans la partie supérieure. La modernité, c'est évidemment la console centrale composée d'un grand écran tactile 11,9 pouces. Pour éviter les reflets lumineux gênants une fois la capote ouverte, on peut faire varier électriquement l'inclinaison de cet écran. Pour la même raison, l'instrumentation numérique a ici une casquette 3D. Les sièges intègrent en série l'Airscarf, une diffusion d'air chaud dans la nuque. Le coffre a une capacité de citadine, avec 213 litres. La capote fermée, on a 240 litres.

Ce SL est basé sur une toute nouvelle architecture en aluminium composite, plus rigide. Le modèle va débuter sa carrière avec deux variantes essence reprenant le bloc V8 4.0 litres. La déclinaison 55 développe 476 ch, la déclinaison 63 est à 585 ch. La boîte de vitesses est une automatique à 9 rapports. Pour la première fois dans l'histoire du SL, ce sont des modèles à transmission intégrale. Autre première : la possibilité d'avoir des roues arrière directrices.

La gamme sera ensuite complétée par une version hybride. Les prix ne sont pas encore connus pour ce modèle qui risque de gêner la fin de carrière de l'AMG GT !