Mercedes : une partie de la gamme AMG en danger ?

Selon de récentes données, le montant total des amendes liées (tout constructeur confondu) au dépassement de la limite de CO2 imposée par l'Europe pourrait atteindre 25 milliards d'euros si les marques conservent leur niveau d'émission de ces derniers mois. Heureusement, une vaste offensive électrifiée est prévue pour l'année prochaine, qui devrait permettre de renverser la vapeur.

Mais cela sera-t-il vraiment suffisant ? Pas pour certains constructeurs, comme l'annonce le Financial Times qui parle d'une réduction de l'offre de l'ordre de 75 % chez la division sportive de Mercedes : AMG. L'information de la presse américaine ne dit pas véritablement si 75 % des modèles seront supprimés (ce qui paraît tout de même peu probable, alors que Mercedes vient de renouveler certaines gammes AMG), ou bien si le constructeur limitera fortement la prise de commande des modèles les plus gourmands et les plus puissants en Europe.

En effet, on le rappelle, ce sont bien les immatriculations qui seront comptabilisées dans le calcul de la moyenne de CO2 de chaque constructeur. La problématique, pour Mercedes, sera de garder un niveau de rentabilité élevé tout en limitant les ventes de ces véhicules AMG, qui sont ceux qui rapportent le plus à la marque.

Pour l'instant, les électriques ne semblent clairement pas en position de prendre le relais, la gamme se limitant à l'EQC et à l'EQV. D'autres autos arriveront bientôt, mais il y aura forcément une phase transitoire un peu compliquée pour Mercedes.