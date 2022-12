MG va augmenter ses prix en France

Dans la catégorie des voitures familiales électriques, la nouvelle MG4 détonne complètement. La nouvelle compacte chinoise coûte en effet environ 10 000€ moins cher que ses principales concurrentes dans son premier prix. Et même lorsqu’on compare les dotations de série, elle possède un gros avantage sur le plan tarifaire. Mais attention, cet avantage de prix va se réduire légèrement à partir du 1er janvier 2023.

Information confirmée par les concessionnaires français de MG, la MG4 deviendra 1 000€ plus chère quelle que soit la finition et la motorisation choisie. Cela signifie que le premier prix, actuellement fixé à 28 990€ avec un moteur de 170 chevaux et des batteries d’une capacité brute de 51 kWh, passera ce lundi à 29 990€. La version à 64 kWh et 204 chevaux grimpera elle à 33 990€ en finition Confort et à 35 990€ en finition Luxury haut de gamme. Pas de quoi nuire gravement à son rapport prix/prestation exceptionnel, sachant qu’une Renault Mégane E-Tech démarre à 39 000€ en version de base et qu’une Cupra Born ne descend pas sous les 44 500€.

Les autres MG augmenteront aussi leur prix

A noter que cette augmentation des prix concernera aussi les autres modèles de la gamme MG. L’EHS hybride rechargeable augmentera ses tarifs de 500€, avec un premier prix à 35 990€. Le SUV électrique Marvel R passera lui à 44 490€ dans son entrée de gamme Confort et à 50 990€ en version Performance.