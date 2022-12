La Renault Mégane E-Tech à 39 000€ en donne-t-elle pour son argent ?

Fer de lance de la nouvelle offensive électrique de Renault, la Mégane E-Tech positionne la marque au losange dans la catégorie des compactes familiales 100% électriques face à la Volkswagen ID.3, sa cousine la Cupra Born ou encore la fameuse MG4 chinoise. Dans notre comparatif face à cette dernière, elle a d’ailleurs perdu le match à cause d’une tarification supérieure de près de 12 000€ à équipement égal avec sa nouvelle rivale. Et que se passerait-il si on configurait cette Mégane E-Tech dans sa version d’entrée de gamme EV40 en finition Equilibre, affichée à 39 000€ ?

A ce prix, il faut composer avec des petites batteries d’une capacité de 40 kWh, autorisant une autonomie maximale de 302 kilomètres en utilisation mixte d’après le cycle d’homologation WLTP. Elle développe alors 130 chevaux et possède d’office une capacité de charge à 22 kW en courant alternatif, ou 85 kW en courant continu. Côté présentation, il faut se contenter de jantes de 18 pouces qui ont au moins l’avantage d’optimiser la consommation et d’une peinture blanche (les autres sont en option à partir de 650€). La présentation extérieure n’est pas ingrate pour autant grâce à des optiques « full LED » et une allure générale préservée. Même constat à l’intérieur avec une planche de bord à la finition correcte. Le grand écran tactile central de 12 pouces au design vertical est remplacé par un écran plus petit de 9 pouces, mais ce dernier profite d’une intégration réussie et fonctionne déjà avec la dernière génération du logiciel Open-R Link (compatible Apple Carplay & Android Auto). En revanche, il faut renoncer aux services Google connectés et surtout, à la climatisation automatique (en option à 900€ dans le pack confort).

Bien placée face aux autres, sauf…

Vous la trouvez chère à ce prix ? Face à ses principales concurrentes européennes en tout cas, elle coûte moins cher. La Cupra Born démarre en effet à 44 500€, avec certes une motorisation plus puissante (204 chevaux) et des batteries plus grosses (58 kWh), autorisant une meilleure autonomie de 426 kilomètres. La Volkswagen ID.3 débute elle à 46 100€ dans une configuration technique similaire. A ce prix, les deux cousines du groupe Volkswagen n’offrent qu’une capacité de charge à 11 kW en courant alternatif, mais peuvent encaisser une puissance de 120 kW en courant continu. Et elles disposent un meilleur niveau d’équipement de série, avec par exemple le régulateur adaptatif et une climatisation automatique.

Côté prix, la MG4 fait beaucoup plus fort avec son addition de base à 28 990€. A ce tarif, elle possède des plus grosses batteries que la Renault (51 kWh et 350 km d’autonomie) et un moteur plus puissant (170 chevaux). Elle profite aussi d’un meilleur niveau d’équipement (régulateur de vitesse adaptatif, climatisation automatique…), mais affiche une finition moins bonne. Au point d’effacer l’écart de plus de 10 000€ entre les deux voitures ? Uniquement si vous préférez l’image et le design de la Française ou que le fait de rouler dans une voiture chinoise vous chagrine. Sachant qu’il y a 3 000€ d’écart entre la Mégane E-Tech EV40 et l’EV60 plus puissante (220 chevaux) mais aussi meilleure en autonomie (jusqu’à 454 km), la tentation de préférer cette dernière nous paraît quand même grande. En finition Techno de milieu de gamme, l’EV60 coûte 44 500€, ou 45 700€ avec le pack « advanced driving assist » comprenant le régulateur adaptatif et le maintien dans la voie. En résumé, elle coûte le même prix que ses rivales du groupe Volkswagen à prestations équivalentes. Et comme ces dernières, elle reste beaucoup plus chère que la MG4. Reste donc à savoir ce que vaut l’image d’un Renault Mégane E-Tech ou d’une Cupra Born pour vous et combien vous êtes prêt à payer en plus pour cela.