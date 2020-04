MG ZS EV : à partir de 29 990 €

Voilà une nouvelle offre électrique qui ne manquera pas de faire grincer des dents les passionnés des petits roadsters anglais. MG va débarquer en France avec son ZS EV, son SUV électrique déjà commercialisé sur certains marchés. Un modèle d'origine chinoise puisque MG est désormais la propriété du géant asiatique SAIC.

Le configurateur du MG ZS EV est déjà en ligne. Deux finitions sont au programme : Comfort et Luxury, avec des tarifs respectifs de 29 990 € et 31 990 €. Le premier offre les jantes alliage 16 pouces, le régulateur adaptatif, la navigation et l'écran tactile 8 pouces (entre autres), tandis que la version Luxury permet d'avoir droit aux jantes 17 pouces, les sièges chauffants ou encore la surveillance des angles morts.

Sur le papier, le ZS EV peut paraître court en autonomie, qui est annoncée à un peu plus de 260 km, grâce à des batteries de 44,5 kWh. Le moteur de 143 ch permet au ZS EV de franchir les 100 km/h en 8,2 secondes.

Mais la force de ce SUV est son prix : une fois les 6000 € de bonus déduits, son prix de 23 990 € est très bien placé, d'autant plus que le modèle anglais est plutôt bien équipé, et a eu droit à la note maximale aux crash-tests Euro NCAP. Le SUV sera garanti cinq ans et ses batteries 8 ans.