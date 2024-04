Michelin, les meilleurs pneus d'après les automobilistes américains

Spécialisé dans l’analyse de données depuis la fin des années 60, la société J.D. Power fait foi aux Etats-Unis pour l’étude de la fiabilité des autos et de la satisfaction client des consommateurs locaux. Elle s’intéresse notamment aux pneumatiques en étudiant de près les retours de la clientèle sur la qualité des pneus montés sur les autos, notamment dans son enquête de satisfaction annuelle d’équipement en pneumatiques d’origine, dont l’édition 2024 vient de tomber. Pour arriver à ses conclusions, la société prend en compte les retours clients de véhicules neufs après un ou deux ans de possession. Elle ne considère donc que les véhicules récents équipés de montes d’origine et pas les pneus achetés dans le commerce par les automobilistes.

Et cette étude met une nouvelle fois en valeur la marque Michelin, qui domine les enquêtes de J.D. Power sur le sujet depuis 21 ans consécutivement. Avec 823 points d’avis positif sur un total de 1000 possibles, la marque française arrive devant Goodyear (811 points), Kumho (799 points), Bridgestone (797 points) ou encore Yokohama (793 points). Pirelli n’arrive qu’en huitième position de ce classement (787) juste devant Continental (786). Les écarts sont quand même assez faibles dans l’absolu.

Michelin premier aussi sur le sport

Michelin possède aussi l’avantage dans la catégorie des pneus sportifs, avec un total de 833 points devant Pirelli et ses 798 points. Chez les pick-up et autres véhicules utilitaires en revanche, c’est Falken qui arrive en tête avec 818 points devant BF Goodrich (812 points) et Hankook (804 points). Michelin n’est que quatrième de ce classement (802 points) juste devant Goodyear.