Michelin promet des pneus 100 % durables en 2050

Michelin a pris un engagement : proposer uniquement des pneus composés de matériaux durables d'ici 2050. C’est-à-dire avec des matières renouvelables, recyclées ou biosourcées. Le fabricant indique que c'est déjà le cas pour près de 30 % des composants entrant dans la production actuelle.

Michelin explique que cet objectif de 100 % est "rendu possible par une R&D puissante et des partenariats avec des start-up innovantes". Pour sa partie recherche et développement, la marque compte pas moins de 6 000 personnes, réparties à travers sept centres dans le monde.

Côté start-up, le Bibendum cite notamment en exemple les sociétés Axens et IFP Énergies Nouvelles, avec lesquelles il travaille pour concevoir du butadiène biosourcé, grâce à la fermentation de déchets végétaux. 4,2 millions de tonnes de copeaux de bois pourraient être intégrées dans les pneus Michelin chaque année. Actuellement, le butadiène, qui est un des éléments constitutifs du caoutchouc synthétique, est issu du pétrole.

Autre élément qui entre dans la composition du caoutchouc synthétique : le styrène. Pour lui, il s'agit simplement de recycler les tonnes de déchets en polystyrène. Par ailleurs, avec la start-up française Carbios, Michelin s'intéresse au recyclage des bouteilles en plastique PET. Avec une "digestion" par une enzyme, on peut obtenir un monomère pur, utilisable pour de nouveaux objets, dont le fil de polyester, qui entre dans la fabrication du pneu. Michelin dit qu'il pourrait recycler quatre milliards de bouteilles en plastique par an.

Il y a quelques jours, Michelin a aussi annoncé la construction de sa première usine de recyclage de pneumatiques, avec une société suédoise.