C’est l’une des nouveautés électriques les plus originales des derniers mois. Avec ses 2,52 m. de long et son style atypique, directement inspiré de la BMW Isetta de 1955, la Microlino, un quadricycle électrique accessible dès l’âge de 16 ans avec un permis B1, ne présente finalement qu’un gros défaut (sur le papier, s’entend) : des tarifs salés compte tenu du caractère purement urbain de l’auto.

dailymotion Microlino: voiture de connexion - Vidéo en direct du salon de Genève 2024

Ceux-ci s’échelonnent en effet de 17 990 (soit peu ou prou le prix d’une Renault Clio d’entrée de gamme) à 22 990 €.



Déclinée en trois niveaux d’autonomie (93 km pour la batterie 5,5 kWh, 177 km pour la 10,5 kWh et 228 km pour la 15 kWh) et capable d’attendre les 50 km/h en 5 secondes (pour une vitesse maximale de 90 km/h), cette biplace dispose d’un coffre de 230 litres. La nouveauté est la présentation à Genève d'une version Lite, limitée à 45 km/h et conduisible sans permis. Comme la Citroën Ami, donc, mais les deux voitures n'ont rien à voir en termes de tarif.



En termes d’équipement, l’entrée de gamme Urban comprend notamment un support pour smartphone, un haut-parleur Bluetooth intégré, 4 ports USB, le verrouillage centralisé et un chauffage électrique. Au-dessus, la finition Dolce ajoutera un toit ouvrant, des barres lumineuses à LED, un double écran ou un volant recouvert de « cuir végétal » (sic). Enfin, la version Compétition (re-sic) se reconnaît à ses enjoliveurs noir brillant avec branches gris métallisé de 13 pouces et son chargeur de 2,6 kW. Enfin, la finition Pioneer series, limitée à 999 exemplaires, ajoute un intérieur en cuir végétal et daim, un pack audio Pioneer, deux thèmes de couleurs uniques. C’est Byzance !

