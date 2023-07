La Microlino arrive en France, elle est aussi chère que jolie

Vue notamment au mondial de l’automobile de Paris 2022, la Microlino fait partie de ces nouveaux quadricycles électriques de ville à la définition technique plus luxueuse que celle de la Citroën Ami ou de la Renault Twizy. Construite par la marque suisse Micro Mobility Systems, elle s’inscrit dans la catégorie des quadricycles lourds avec sa motorisation électrique de 16 chevaux qui lui permet d’atteindre la vitesse maximale de 90 km/h au lieu des 45 km/h de la Citroën Ami. Contrairement à cette dernière accessible dès 14 ans, la Microlino nécessite le permis B1 (dès 16 ans).

On connaît désormais tous les prix français de cette Microlino qui se négociera à partir de 17 990€ en finition Urban avec les batteries de 6 kWh offrant 91 km d’autonomie. Proposée à partir de 19 990€, la finition Dolce ajoute une barre lumineuse à LED à l’avant, un toit ouvrant et peut également se commander avec les deux plus grosses tailles de batteries (10,5 et 14,4 kWh). A 21 990€, la finition Competizione combine les batteries de 10,5 kWh avec des détails chromés et « des options d’aménagement exclusives ». Enfin, la Pionner Series coûte 22 990€ avec les batteries de 10,5 kWh. Tout ça sans les grosses batteries de 14,4 kWh, celles qui permettent à l’autonomie maximale de grimper à 230 km…

Le prix d’une Dacia Spring

Rappelons qu’une Dacia Spring coûte 20 800€ en premier prix et en tant que vraie voiture, elle a droit à un bonus écologique de 5 000€ au lieu des 9 00€ dans le cas de la Microlino. Bref, le positionnement tarifaire de la petite micro-citadine suisse est totalement élitiste et même dans sa finition de base, elle coûte le double d’une Citroën Ami.