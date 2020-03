Miracle : Anne Hidalgo prend enfin le métro

Ils étaient tous là, Agnès Buzyn (LREM), David Belliard (EELV), Rachida Dati (LR), Serge Deferbusch (soutenu par le Rasemblement National), Anne Hidalgo (PS), Daniel Simonet (LFI) et Cédric Villani (sans étiquette) et tous ont eu à répondre dès le début du débat à la question suivante « Comment êtes-vous venu sur le plateau de LCI ce soir et quel moyen de locomotion utilisez-vous couramment » ?

#LaGrandeConfrontationParis ou #LeGrandMensongeParis ?? ...@Anne_Hidalgo est soi-disant venue en métro... mais elle ne se souvient plus sur quelle ligne elle est venue ni à quelle station de métro elle est sortie ???? ?? #Paris2020 #AvecAgnesBuzyn

?? https://t.co/3NrOhyoDYH pic.twitter.com/3uxeh26Eno — Marie-Laure Harel (@marielaureharel) March 4, 2020

Dans son article Municipales de Paris : un débat sans grande surprise, Stéphanie Fontaine nous donne les réponses des prétendants qui semblent vraisemblables, à savoir que les uns les autres disent prendre les transports en commun ou des deux-roues quand ils le peuvent, mais indiquent aussi se déplacer en voiture parfois. Des réponses qu’on peut imaginer conformes à ce que font les Parisiens, par contrainte ou par idéologie. C’est finalement plein de bon sens.

Seule Anne Hidalgo a indiqué qu’elle ne prenait que le métro, plus précisément, elle répond à David Pujadas : « je suis venue en métro, voilà, la ligne 1 puis la ligne 9, ou la ligne 3, je ne me souviens plus. Je suis une usagère régulière du métro et je suis descendue, heu, heu, …. ici, tout près. Et je suis venue en métro ».

Une déclaration pleine de sincérité qui plaide en sa faveur. En effet, elle vit donc au quotidien ce que vivent les Parisiens. Elle les incite à ne pas prendre leur voiture et elle donne l’exemple. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Et bien qu’apolitiques, nous ne sommes pas peu fiers à Caradisiac d’avoir joué un rôle dans la conversion d’Anne Hidalgo aux transports en commun. Un véritable miracle !

Souvenez-vous, c’était en 2017, Caradisiac avait publié Anne Hidalgo prône le métro, mais se déplace uniquement... en voiture (vidéo), enquête au cours de laquelle nous avions suivi la maire pour savoir comment elle se déplaçait. Le constat avait été sans nuance : elle ne prenait jamais le métro, tout le temps sa voiture.

Deux ans plus tard, et sans doute grâce notre enquête (nous en sommes réellement persuadés !), elle fait en quelque sorte son mea culpa et prend le risque de côtoyer dans les couloirs du métro les autres usagers, et cela en pleine épidémie du coronavirus. Félicitations et bravo Madame la Maire.

Et nous nous joignons à vous, nous vous soutenons pour critiquer ceux qui remettraient en cause votre bonne parole, votre sincérité parce que vous avez répondu à Davis Pujadas en bafouillant, en confondant les lignes de métro, en ne vous souvenant plus à quelle station vous êtes sortie (pour information ce devait être porte de Saint-Cloud). Non, vous ne méritez pas d’être raillée par ailleurs sur la Toile par tous ceux qui pensent que vous avez menti.

Anne Hidaldo, nous vous croyons sur parole. Au plaisir de vous croiser prochainement dans les couloirs de la station Hôtel de Ville et si vous êtes d’accord, on pourra alors faire un selfie pour immortaliser la scène !