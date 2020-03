Municipales de Paris : un débat sans grande surprise

Premier débat télévisé des municipales de Paris et quasi première question posée aux sept candidats : quel moyen de transport ont-ils utilisé pour se rendre sur le plateau de LCI ce mercredi soir ? Rachida Dati (FR) et Cédric Villani (sans étiquette) sont arrivés "en voiture" – "hybride", a tenu à préciser la première. Idem pour Serge Federbusch (RN) qui avait commandé un taxi. Quant à David Belliard (EELV), Anne Hidalgo (PS) et Danielle Simonnet (LFI), ils ont indiqué avoir pris le métro. La maire de Paris a même assuré qu'elle en était une usagère "régulière" !

Reconnaissons-le : ça a complètement échappé Caradisiac quand, à deux reprises, fin 2017 et fin 2018, la rédaction s'est intéressée à ses moyens de transport. C'est bien simple, on a vu l'édile de Paris ne se déplacer qu'en auto ! Il faut dire que la question de David Pujadas n'avait rien d'une surprise. De fait, les candidats, Hildalgo comprise, avaient eu le temps d'y réfléchir et de s'y préparer.

La question a eu le mérite de planter le décor : la voiture est un enjeu majeur de ces municipales parisiennes. Ce mercredi soir, les sept candidats, excepté celui du Rassemblement national, se sont d'ailleurs tous accordé pour préconiser sa réduction. Comme le résume Cédric Villani, "tout le monde veut baisser la pollution", le désaccord "porte sur la méthode". Et, en l'occurrence, tous, à part David Belliard et Danielle Simonnet, paraissaient liguer contre celle d'Anne Hidalgo, jugée "dogmatique" et "punitive" ! Agnès Buzyn a aussi parlé de mesures "idéologiques" et "violentes".

De là, à proposer de rouvrir les voies sur berge ? À part pour Serge Federbusch, il ne faut pas y compter ! Le candidat de l'extrême droite a dénoncé le "chaos" qui régnait sur les quais du Louvre et sur le boulevard Saint- Germain", là où la circulation s'est reportée depuis leur fermeture. "Si un endroit doit être piétonnisé, c'est plutôt les quais hauts que bas, le week-end", a-t-il annoncé. Mais à part lui, personne n'en a fait grand cas. Rachida Dati n'a certes pas complètement exclu de les rouvrir, mais sans convaincre.

Pour la maire du 7ème comme pour Cédric Villani, c'est au niveau métropolitain que les questions de mobilité doivent en tout cas se décider, "bien au-delà du périphérique"… Comprenez : pas comme Anne Hidalgo aujourd'hui. Sur le sujet de la voiture, la maire sortante a cristallisé les critiques de ses opposants, David Belliard et Danielle Simonnet exceptés.

À tous ces détracteurs, Anne Hidalgo a fini par leur retourner la question : "Quelle est la punition ? La punition, c'est de ne pas prendre des mesures écologiques devant l'urgence climatique. C'est une question de santé publique."