Mobilize : pourquoi cette nouvelle marque est importante pour Renault

Début 2021, le groupe Renault a été réorganisé en quatre marques au rôle et positionnement clairs : Renault, Dacia, Alpine et Mobilize. Cette dernière a un business particulier, et donc complémentaire aux autres labels du groupe : elle ne vend pas des voitures mais des services.

Mobilize est ainsi une marque dédiée aux nouvelles formes de mobilité et aux nouvelles manières d'utiliser l'automobile. Elle est orientée sur l'usage du véhicule et non sa propriété. Mobilize dit ainsi renverser "l’équation classique de l’industrie automobile" : elle part des services attendus par les clients pour arriver au produit.

Quatre véhicules spécifiques

Mobilize aura bien sa propre gamme, avec quatre véhicules annoncés. Mais ils vont donc être pensés pour des usages bien particuliers et seront ainsi complémentaires aux gammes existantes. Le Duo, que l'on peut voir comme le remplaçant du Renault Twizy, sera ainsi taillé pour les services d'autopartage. Électrique, il sera proposé en 2023. Une version utilitaire, le Bento, sera aussi disponible. La berline Limo est pensée pour les taxis et VTC. Enfin, l'utilitaire Hippo sera taillé pour les services de livraison dits du dernier kilomètre.

Le but de Mobilize est de proposer ces véhicules avec des formules adaptées et des services à la carte. Par exemple, le Duo sera disponible sur abonnement, en intégrant l'assurance, les solutions logicielles pour la gestion de la flotte et des utilisateurs, et la maintenance. Mobilize met ainsi en avant des solutions vraiment pensées pour l'usage du véhicule, avec à la clé un alléchant "TCO", le coût total d'exploitation du véhicule.

En restant toujours propriétaire, Mobilize dit protéger le client contre la baisse de la valeur résiduelle. Mais c'est aussi un moyen d'augmenter le cycle de vie des véhicules, qui seront ainsi reconditionnés dans les "refactories" de Renault pour ensuite avoir une deuxième ou une troisième vie. Mobilize va ainsi continuer à gagner de l'argent avec !

Générer des revenus réguliers

L'intérêt de vendre un maximum de services, c'est de générer des revenus récurrents. C'est donc pour Renault un levier de croissance très important, au point que l'objectif fixé à Mobilize est de représenter 20 % du chiffre d'affaires du groupe en 2030 et d'avoir une rentabilité à deux chiffres dès 2027.

Mobilize ne part toutefois pas de zéro. Renault a notamment intégré à ce nouveau "business unit" sa filiale RCI Bank and Services, renommée aujourd'hui Mobilize Financial Services (MSF). Celle-ci couvre notamment les formules de LLD et d'abonnement des autres produits du groupe, ce qui touche aussi les clients particuliers. La Mégane électrique est ainsi lancée avec de nombreux services Mobilize. MSF va aussi développer l'abonnement pour les particuliers et les locations d'occasion. Il compte également booster ses activités dans l'assurance.