Moins chères, les batteries sodium-ion sont en approche

Le leader mondial de la production de batterie, CATL, a présenté au dernier Salon de Shangaï une nouvelle génération de batterie appelée sodium-ion. L’objectif premier de cet accumulateur est de se passer de lithium, une ressource limitée face aux besoins grandissants des voitures électriques. Les chercheurs se sont donc tournés vers des solutions alternatives telles que le sodium, 1 000 fois plus abondant que le lithium mais aussi meilleur marché avec un coût au moins inférieur de 10 à 15 %.

La technologie n’est pas nouvelle, mais ses progrès en font à présent une alternative crédible sur certains véhicules. Malgré une densité énergétique inférieure à celle du lithium-ion (impliquant une autonomie inférieure), la technologie est prometteuse. Le sodium-ion présente une durée de vie de 2 000 cycles de charges/décharges. CATL annonce environ 800 000 km et 18 ans. Cette chimie serait aussi moins sensible aux variations de températures et notamment au froid. Elles seraient aussi adaptées aux recharges rapides (DC). 15 minutes suffiraient pour récupérer 80 % de capacité. Mais l’argument majeur reste le coût. On parle ici d’une baisse d’environ 20 %.

Les batteries Sodium-ion pourraient aisément proposer des capacités de 25 à 50 kWh, ce qui permet de cibler des autonomies d'environ 200 km qui répondent à la majorité des usages d'une citadine. Plusieurs constructeurs ont opté pour cette technologie dont Chery et JMEV, une co-entreprise réunissant Renault Group et Jiangling Motors Corporation Group. La citadine EV3 forte d'un moteur électrique de 35 kW (48 ch) et dotée d'une batterie au sodium de 32 kWh, autorisant une autonomie, sera la première à être lancée. Par la suite, Renault devrait utiliser cette nouvelle technologie sur les véhicules du groupe et notamment la Dacia Spring.