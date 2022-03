Mondial de l'Auto 2022 : rendez-vous du 17 au 23 octobre

Annulé en 2020, la faute bien évidemment au Covid, le Mondial de l'Automobile sera de retour en 2022, avec une formule revue en profondeur. Cette nouvelle édition sera plus courte, sur une seule semaine, du lundi au dimanche. Et le salon aura lieu un peu plus tard qu'à l'accoutumée. Sortez donc les agendas : ce sera du 17 au 23 octobre.

On connaissait toutefois déjà ces dates, les organisateurs les ayant dévoilées en juillet 2021. Mais l'heure est donc à la confirmation (avec la présentation de l'affiche officielle), la situation sanitaire s'étant améliorée, avec quasiment la fin des règles contraignantes. Le Covid n'a toutefois pas disparu, et il reste toujours la crainte qu'un nouveau variant remette tout en cause en octobre…

Mais soyons optimistes et réjouissons-nous du retour d'un grand salon international, d'autant qu'ils se font encore rares en 2022. Pour la troisième année de suite, il n'y a ainsi pas eu de show à Genève. Les organisateurs suisses n'ont pas été aidés par la frilosité des marques, secouées économiquement par le Covid et ses effets, notamment la pénurie de composants électroniques.

Le début de la guerre en Ukraine ne va pas arranger les choses, mais l'organisation parisienne a encore quelques mois pour séduire les marques et les inciter à venir exposer leurs nouveautés. Les labels français répondront assurément présents. Renault mettra ainsi en avant l'Austral et le concept de futur Scénic électrique, Peugeot exposera son SUV coupé sur base de 308.

Il y a d'ailleurs la nécessité de retrouver du contact avec les clients et les fans. Les Français restent attachés à leur voiture et curieux de ce qui se passe dans l'industrie automobile, en pleine mutation. Le Mondial de l'Auto évoluera donc pour mettre en avant l'électrification, la connectivité, les nouvelles mobilités.

Serge Gachot, directeur du salon, évoque ainsi : "Un nouveau format, immersif et expérientiel : parcours visiteurs réinventé, programmation quotidienne enrichie, le plaisir de voir, de toucher et comme jamais, d’essayer les modèles des constructeurs, avec un dispositif ambitieux de « test drives » accessibles à tous".

Il ne devrait en revanche pas être question de déstructurer le salon comme cela a été fait en septembre dernier à Munich, avec une exposition très éclatée dans et en dehors de la ville. Les véhicules seront ainsi toujours visibles à la Porte de Versailles, où il y aura en même temps Equip'Auto, le salon professionnel dédié à l'après-vente.