Mondial de l'auto 2024, c'est - bien - parti! (vidéo)

Allez hop, nous vous proposons une première visite globale dans les allées du Mondial de l’auto qui a ouvert ses portes ce lundi matin aux professionnels, avant d’être accessible au grand public dès mardi. Un salon dans lequel les motorisations dites propres se taillent la part du lion (notamment chez Peugeot, haha!), ce qui n’empêche pas l’émotion.

De l’Alfa Romeo Junior à l’Alpine A 290, en passant par les Renault 5, Peugeot 5008, Dacia Bigster et autres concept cars BMW Neue Klasse, tous les visages de l’automobile de demain s’exposent dans les halls de la porte de Versailles. Au programme, des SUV (Ford Explorer, Skoda Elroq...), des citadines (Renault 5, Citroën C3...), des sans permis (Mobilize Duo, Citroën Ami...), ou bien encore des modèles forts en kilowatts, à l'image de l'Alpine A390_β, VW ID.3 GTX et autres Mini John Cooper Works (liste non exhaustive). L'électrique ne tue pas la passion automobile, elle la réinvente, et plein pot!