Mondial de l'Auto de Paris - Alpine A290 : une nouvelle R5 électrique bodybuildée de 180 à 220 ch !

Les nostalgiques se souviennent des R5 boostées par Alpine, de 1976 à 1985 à moteur essence atmosphérique puis turbo, cette dernière atteignant 110 ch. Une puissance coquette à l'époque... La marque profite aujourd'hui du retour de la R5 avec un moteur électrique pour lancer une inédite A290 aux performances élevées avec, au menu, deux niveaux de puissance et plusieurs finitions.

Esthétiquement, la bombinette de Dieppe se différencie de la 5. Les feux de jour grimpent d'un étage pour offrir une face avant à quatre blocs optiques, et ainsi un lien de parenté avec sa frangine A110, sauf que ces derniers ne sont pas ronds, et que la signature lumineuse prend la forme de X. Hélas, pour les amateurs, l’original indicateur de niveau de charge sur le capot de la Renault, si cher à Gilles Vidal, n’a pas été retenu par Alpine. On remarque enfin des ailes galbées, des portes arrière embossées, le diffuseur spécifique ainsi que des jantes alliage de 19 pouces.

A bord, on retrouve une planche de bord similaire, avec toutefois des sièges aux maintiens renforcés, ainsi qu'un volant spécifique doté d’un inédit bouton rouge offrant la puissance maxi du moteur, le temps de l'appui, jusqu'à 10s maxi. On note également une instrumentation aux graphismes spécifiques, ainsi qu'une fonction télémétrie sur le système multimédia.

Ses performances élevées, l’A290 les obtient grâce aux moteurs de la Mégane, décliné en deux versions. La première offre 180 ch pour un 0 à 100 km/h en 7s4, la deuxième 220 ch, avec un gain de 1s sur ledit exercice d’accélération. Dans les deux cas, la batterie de 52 kWh promet une autonomie moyenne oscillant entre 364 et 380 km, avec une capacité de charge en courant continu de 100 kW, pour des ravitaillements de 15 à 80 % de charge en 30 minutes.

Pas de gain sur la balance par rapport à la R5 hélas, Alpine annonçant 1479 kg minimum, mais on connaît pire dans la catégorie. Quoiqu'il en soit, on peut compter sur le travail de la marque sur les trains roulants. Pêle-mêle, la marque annonce un berceau moteur en aluminium, des suspensions à butées hydrauliques, des freins Brembo, un train arrière multibras revu, des barres anti-roulis au diamètre majoré, et des pneus Michelin spécifiques (Pilot Sport EV et Pilot Sport S5 notamment).

Bonus de 4000 € comptabilisé, comptez 34700 € pour la version 180 ch d'appel, et 37700 € au minimum pour celle de 220 ch.

