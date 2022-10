Mondial de Paris 2022 - la DS 4 gagne en élitisme et en autonomie

Moins de six mois après son lancement commercial, la compacte premium de DS s'offre quelques nouveautés au niveau de sa gamme et de ses capacités techniques. Sa version hybride rechargeable E-Tense 225, dotée du même groupe motopropulseur que les Peugeot 308, 3008, 408, Opel Astra GTe et autres Citroën C5X, peut désormais parcourir une distance de 62 kilomètres en mode électrique d'après la norme WLTP. C'est une augmentation de 13 kilomètres, permise par une « gestion logicielle améliorée » d'après le communiqué officiel du constructeur. Cette amélioration se retrouvera probablement bientôt dans les autres véhicules du groupe Stellantis équipés de la même mécanique.

Ce n'est pas tout : la DS 4 propose aussi un nouveau niveau de finition haut de gamme, Opéra. De série, ce niveau offre la suspension pilotée DS Active Scan Suspension, le toit ouvrant, le hayon motorisé avec accès bras chargés, les vitres avant et arrière feuilletées, le chargeur sans fil, le pédalier et le repose-pied en aluminium. Il y a aussi des sièges électriques en Cuir Nappa Brun Criollo à haute densité avec confection « bracelet de montre ». Les sièges avant sont chauffants, massants et ventilés. Cette finition Opéra coûte 47 450€ avec le moteur essence Puretech de 130 chevaux, 48 400€ avec le diesel de 130 chevaux et même 55 700€ avec l'hybride rechargeable de 225 chevaux.

D'autres ajustements

Sur les finitions Performance Line et Performance Line+, les emblèmes sur la calandre et le coffre sont désormais peints en noir et les bas de portes sont noirs texturés. La finition Bastille+ est supprimée du catalogue, remplacée par une finition Bastille aux habillages plus léchés.