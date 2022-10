Mullen I-Go, trop juste pour battre la Dacia Spring ?

Mullen est une société américaine qui vient de dévoiler la I-Go, une micro-citadine de 3,38 mètres de long sensiblement plus compacte que la Dacia Spring. Dotée de cinq portes, cette I-Go est en fait une Xiaohu FEV rebadgée, modèle produite et commercialisé en Chine depuis novembre 2021 (et disponible là-bas également dans une carrosserie à deux portes de 2,9 mètres de long). Alors, quel rapport avec notre marché ? Et bien la marque Mullen arrive en Europe et prépare un lancement en Espagne, en Irlande, en Allemagne, au Royaume-Uni et chez nous en France.

Avec un prix de base fixé à 11 999 dollars, soit 12 081€ au cours actuel, le tarif de cette micro-citadine 100% électrique paraît attractif. Avec les taxes françaises, elle vaudrait chez nous 14 497€. A l'heure où la Dacia Spring se prépare à passer au-dessus des 20 000€ dans sa version de base, y aurait-il de quoi craquer pour la nouvelle petite Chinoise plutôt que la citadine de la marque roumaine ?

Une fiche technique digne d'un quadricycle lourd

Pas si vite. La I-Go possède un moteur électrique de 46 chevaux. Certes, la Dacia Spring est encore moins puissante avec ses 44 chevaux. Mais Mullen annonce une vitesse de pointe de seulement 100 km/h, contre 125 km/h à la Spring. Et la I-Go possède des batteries d'une capacité de seulement 16,5 kWh, là où la Roumaine utilise des accumulateurs de 27,4 kWh. De quoi afficher une autonomie maximale de 200 kilomètres d'après le cycle NEDC, connu pour être moins réaliste que le WLTP faisant foi en Europe.

Il faudra donc s'attendre à un chiffre largement au-dessous des 150 kilomètres d'après la norme WLTP, alors que la Spring peut rouler 230 km. Bref, elle semble moins polyvalente que la Roumaine. Curieusement, d'ailleurs, Mullen décrit la I-Go comme un véhicule utilitaire léger pour les livraisons en ville. Attendons de voir le modèle arriver chez nous mais sur le papier, on semble plus en présence d'un quadricycle lourd électrique que d'une vraie voiture.