Le prix de la Dacia Spring grimpe à 20 800€

La Dacia spring se négocie actuellement à partir de 19 800€ dans sa finition de base Essential. Même si ce prix a sensiblement augmenté depuis son lancement (elle coûtait 16 990€ en tarif de base l'année dernière), cela suffit à en faire la voiture électrique la moins chère du marché actuellement.

Ce prix va malheureusement augmenter une nouvelle fois : dès le 1er novembre prochain, l'entrée de gamme Essential se négociera à 20 800€. Quant à la version Expression mieux équipée, elle coûtera 22 100€ contre 21 300€ actuellement. De quoi éroder encore le rapport prix/prestations de la Spring, déjà pas franchement avantageux aujourd'hui quand on la compare à une Sandero bien plus confortable, spacieuse et performante (13 100€ en version Expression 65 chevaux). Certes, le prix de cette dernière va lui aussi augmenter, mais seulement de 300€ pour cette configuration-là.

Bonus écologique de 5 616€ pour l'entrée de gamme

Sachant que la Dacia Spring ne donne pas accès au bonus écologique maximal de 6 000€ car ce dernier ne doit pas excéder 27% du prix de la voiture neuve, il faudra désormais compter sur une aide d'un montant de 5 616€ pour la version Essential et de 5 967€ pour la finition Expression. La hausse de prix permet donc d'arriver quasiment au plafond du bonus.