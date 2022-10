Depuis 2021, Dacia commercialise la voiture électrique la moins chère du marché. Basée sur un modèle Renault vendu en Chine, la Spring est une auto de 3,73 mètres de long (un peu moins grosse que la Sandero et la plupart des citadines du segment B).

dailymotion Mondial de l'auto 2022 : focus sur la Dacia Spring

Il y a quelques semaines, cette Spring a reçu comme tous les autres modèles de la gamme Dacia un léger ravalement de façade. Désormais frappée des nouveaux logos de la marque, elle soigne son style et devient un peu plus avenante avec sa calandre redessinée et son coloris kaki lichen, disponible sur la finition haut de gamme.

A l'intérieur en revanche, il faut toujours se contenter d'une planche de bord bien moins agréable à regarder et à utiliser que celle de la dernière Sandero. Et sous le capot, il n'y a aucune modification technique à signaler : elle conserve le petit moteur développant 44 chevaux, seulement capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 19,1 secondes (soit le double d'une Renault Zoé !). Grâce à ses batteries d'une capacité brute de 27,4 kWh, elle peut tout de même parcourir 230 kilomètres sur une seule charge d'après le cycle d'homologation WLTP. Elle atteint 125 km/h en vitesse de pointe ce qui suffit à peine sur l'autoroute, même si la consommation à cette vitesse réduira sensiblement l'autonomie.

19 800€ en premier prix

La Spring débute désormais à 19 800€ dans sa finition de base Essential et coûte 21 300€ en finition Expression. Suffisant pour rester la voiture électrique la moins chère du marché, sachant qu'il faut aussi retrancher le bonus écologique, d'un montant de 5 346€ en 2022 sur la version de base (car plafonné à 27% de la valeur neuve du véhicule). En valeur absolue, elle reste donc plus chère que la Sandero affichée à partir de 13 100€ en finition Expression bien équipée avec un moteur essence de 65 chevaux. Plus performante, spacieuse, jolie, agréable et technologique, cette dernière ne coûte même que 15 150€ avec la motorisation compatible GPL de 100 chevaux. Chez Dacia, rouler en électrique impose donc malheureusement de préférer une voiture de moins bonne qualité.

L'instant Caradisiac : Pas d'alternative

Quand on leur demande ce qu'ils pensent du salon, un petit groupe d'étudiants nous répond : « Toutes les voitures exposées ici sont beaucoup trop chères. A part chez Dacia où les prix restent abordables ». Premier constructeur chez les particuliers, Dacia s'impose plus que jamais comme une référence incontournable du rapport prix / prestations.