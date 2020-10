NAWA Technologies : une batterie révolutionnaire et... française

L'Ultra Fast Carbon Electrode, c'est le nom donné par NAWA Technologie à sa trouvaille, une évolution du conducteur électrique qui sert de terminal à travers lequel le courant passe entre deux milieux. Elle est basée sur la même technologie de nanotubes de carbone verticalement alignés utilisée par les ultracondensateurs de l'entreprise.

NAWA annonce que les matériaux et le design des électrodes actuelles sont « une des limitations majeures de la puissance, de l'énergie et de la durée de vie des batteries », ce qui est dû au fait qu'elles basent sur des poudres à la médiocre conductivité électrique, thermique et ionique. Elles peuvent de plus souffrir d'une réduction des performances et d'une dégradation précoces.

L'Ultra Fast Carbon Electrode, elle, utilise 100 milliards de nanotubes de carbone par centimètre carré alignés verticalement à la façon d'une brosse à cheveux, augmentant de façon spectaculaire sa conductivité et offrant ainsi jusqu'à trois fois plus de densité d'énergie, dix fois la puissance et une durée de vie jusqu'à cinq fois supérieure. Elle permettrait aussi de réduire incroyablement les temps de charge au point de ne parler plus d'heures mais de minutes et peut être appliquée à la chimie des batteries actuelles et de celles en développement.

De plus, cette technologie d'électrode sèche serait facilement recyclable à la fin de sa plus longue durée de vie, NAWA estimant que l'empreinte en CO2 des batteries pourrait être réduite de jusqu'à 60 % grâce à des besoins inférieurs en matériau actif.

Même si c'est toujours en développement, NAWA annonce que son innovation pourrait être prête pour une mise sur le marché d'ici 12 mois, avec une production ne démarrant cependant qu'en 2023.

Le plus gros client de NAWA est Saft, une autre entreprise française produisant des batteries et associée avec PSA et Renault dans le cadre de l'Alliance Européenne de Batteries. Mais cette technologie révolutionnaire pourrait non seulement être appliquée à l'industrie automobile, aux motos et aux vélos à assistance électrique mais cela pourrait aussi être un considérable bond en avant pour les avions, domaine où la masse, la densité énergétique et le temps de charge des batteries au lithium actuelles sont aujourd'hui un frein énorme à l'autonomie et à la viabilité commerciale de l'aéronautique sans émission.