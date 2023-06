Nettement moins de tués sur les routes au mois de mai

« Un total de 234 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine au mois de mai 2023, soit une baisse de 19 % par rapport au même mois de l’année précédente (289 tués) » a annoncé jeudi dernier la Sécurité routière.

Ce recul semble s’inscrire dans la durée puisque les mois de mars et d’avril notent également des baisses respectives de 14 et 13 %. De son côté, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONSIR) note en particulier « une baisse du nombre de tués en deux roues motorisés (- 46 %), cyclistes (- 9 %) et piétons (- 9 tués) ». Le nombre de blessés graves suit la même tendance (1 449) avec – 11 % par rapport à mai 2022. Ces chiffres sont d'autant plus encourageants que la circulation lors des différents week-ends prolongés du mois de mai a été particulièrement dense. La nouvelle campagne publicitaire mise en place en février dernier a peut-être eu son effet.

Plus de vélos et de trottinettes

La Sécurité routière indique que les déplacements à vélo et en trottinette sont plus importants qu’avant le confinement. Ce qui génère plus d’accidents avec ces modes de transport.

Ainsi, la mortalité à vélo est « largement supérieure à celle de l’année 2019 avec 214 cyclistes décédés ces 12 derniers mois, soit + 14 % par rapport à 2019. »

En l’espace d’un an, la mortalité en EDPM (engins de déplacement personnel motorisé, de type trottinette) a augmenté de 23 % (33 personnes décédées).

Au total, les automobilistes représentent un peu moins de la moitié mortalité routière depuis la pandémie avec 1 528 tués en voiture sur les 12 derniers mois contre 1 622 en 2019.

Enfin, les routes des Outre-mer font état d’une baisse du nombre de morts en mai (- 36 % par rapport à mai 2022), mais les blessés ont augmenté (+ 7 %).