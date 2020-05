Nissan e-NV200 XL : le fourgon électrique prend du volume

Nouvelle entrée remarquée dans le segment des véhicules utilitaires électriques. Une famille encore bien maigre en Europe, mais l'offre se développe petit à petit, et Nissan, qui fait partie des pionniers dans la catégorie, annonce l'arrivée du e-NV200 XL Voltia.

Basé sur le e-NV200, le XL Voltia adopte une nouvelle carrosserie pour amener le volume utile de 4,2 à 8m3. Cette variante cohabitera avec le NV200 électrique déjà commercialisé, et en reprend d'ailleurs toutes les caractéristiques techniques : moteur de 109 ch/240 Nm et batteries de 40 kWh.

Nissan ne dit malheureusement rien sur l'autonomie qui devrait logiquement être en baisse. Mais puisque ces utilitaires sont souvent destinés à des missions du "dernier kilomètre" dans les villes, gageons que cela n'aura pas trop d'importance pour les clients. Le surcoût, lui, est en revanche bien plus important, puisqu'il est de quasiment 10 000 € par rapport au e-NV200. La version XL Voltia débute en effet à 42 080 € hors taxes et hors bonus en France, les commandes étant d'ores et déjà ouvertes.